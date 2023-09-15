Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Боба Маккензи, Силаев – 9-й, Чернышов – 12-й

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Иван Демидов вошел в рейтинг драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN Боба Маккензи.

Для определения топ-16 TSN опросил 10 скаутов НХЛ.

Список возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Коул Эйзерман (юниорская сборная США, программа USNTDP)

3. н Иван Демидов (СКА)

4. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

5. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

6. н Беркли Каттон («Спокан»)

7. н Конста Хелениус («Юкурит»)

8. з Адам Иржичек («Пльзень»)

9. з Антон Силаев («Торпедо»)

10. з Арон Кивихарью («ХИФК»)

11. н Тревор Коннелли («Трай-Сити»)

12. н Игорь Чернышов («Динамо»)

13. з Картер Якемчук («Калгари Хитмен»)

14. з Зейн Парех («Сагино»)

15. н Майкл Брандсегг-Найгард («Мура»)

16. з Генри Мьюз («Оттава 67»)

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5 комментариев

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Матроскин52
Силаев - девятый! И это только начало сезона. Думаю Профессор и ТШ сделают все чтобы парень рос и совершенствовался в мастерстве!
+8
0
+8
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Oleg Olegov
Йозе талант, растит фаворитов драфта одного за другим.
+3
-1
+2
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newyork13
Воспитанник!
0
0
0
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J-12
у Ларионова Силаев и дальше будет прогрессировать, так что не удивлюсь если в топ 3 попадёт. Вчера с Куньлунем отлично выглядел
0
0
0
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J-12
а Демидову обязательно нужно бежать из Питера, там вообще парням до 25 делать нечего. Система по перемалыванию молодых талантов работает на ура
+1
-1
0
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