Демидов – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Боба Маккензи, Силаев – 9-й, Чернышов – 12-й
Иван Демидов вошел в рейтинг драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN Боба Маккензи.
Для определения топ-16 TSN опросил 10 скаутов НХЛ.
Список возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Коул Эйзерман (юниорская сборная США, программа USNTDP)
3. н Иван Демидов (СКА)
4. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
5. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
6. н Беркли Каттон («Спокан»)
7. н Конста Хелениус («Юкурит»)
8. з Адам Иржичек («Пльзень»)
9. з Антон Силаев («Торпедо»)
10. з Арон Кивихарью («ХИФК»)
11. н Тревор Коннелли («Трай-Сити»)
12. н Игорь Чернышов («Динамо»)
13. з Картер Якемчук («Калгари Хитмен»)
14. з Зейн Парех («Сагино»)
15. н Майкл Брандсегг-Найгард («Мура»)
16. з Генри Мьюз («Оттава 67»)
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