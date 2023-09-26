Гудачек о КХЛ: «Настроен вернуться туда, если будет хорошее предложение. Стараюсь не замечать критику, мы с семьей в России были счастливы»

Юлиус Гудачек сказал, что хочет вернуться в КХЛ.

– Как реагируете на критику в адрес словацких игроков, выступающих в ?

– Я стараюсь этого не замечать. Я не слежу за тем, что пишут и говорят в медиа. Все мы твердо верим, что политическая ситуация изменится.

Но дело вовсе не в нас или в том, чего мы хотим. Это решают другие люди. Когда я жил в России, мы с семьей были там счастливы.

Ситуация в России не изменилась. Конечно, я сужу об этом с точки зрения игрока КХЛ, который едет туда исключительно ради спорта.

Я определенно настроен вернуться туда, если появится хорошее предложение, – приводит слова бывшего вратаря « » Sportweb.sk.