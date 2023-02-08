«Гашек хочет в парламент. Это все политика». Вратарь «Барыса» Гудачек о высказываниях Доминика

Вратарь « » связал с политикой слова Доминика Гашека о россиянах в .

– По ряду публикаций в различных медиа кажется, что в Словакии и Чехии жестко критикуют спортсменов, после 24 февраля оставшихся работать в нашей стране или связанных с ней турнирах, как . И уж тем более недовольны теми, кто, как вы, перешел в нашу лигу после всех прошлогодних событий.

– Я газеты, журналы и интернет не читаю. Реально не читаю. Телевизор не смотрю – только Netflix (смеется). Поэтому не знаю, какие там настроения. Но друзья, которые мне написали... Только один из ста спросил: «Гуда, почему ты едешь в Россию или Казахстан, просто в КХЛ играть?» Но и он, и остальные в итоге поблагодарили за игру в «Спарте» и пожелали удачи в сезоне. Лично мне никто ничего плохого не сказал.

– Высказывания Доминика Гашека читали? Он требует выгнать русских из НХЛ, обвиняет руководство лиги.

– Слышал об этом, да. Но это все политика. Думаю, он просто хочет в парламент. Так что это все – другая история.

– То есть все его выступления – это попытка сделать политическую карьеру?

– Да, да. Но знаете, я не политик. Я задал сам себе вопрос: «Изменит ли что-то то, что Гудачек играет в КХЛ?» Я просто играю в хоккей. Посмотрите, сколько болельщиков было на нашем матче с «Динамо». Все пришли, все радуются.

Это просто шоу для всех. Которое нужно, потому что я понимаю: жизнь тяжелая началась для всех. И в России, и у нас в Европе, где все цены повысились. Мы играем для людей, которые приходят на хоккей и наслаждаются игрой. Это все, что мы можем сделать, – сказал словацкий голкипер.