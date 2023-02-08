«Гашек хочет в парламент. Это все политика». Вратарь «Барыса» Гудачек о высказываниях Доминика

Теги Доминик Гашек НХЛ КХЛ Барыс Юлиус Гудачек Политика кризис Хоккей

Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек связал с политикой слова Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.

– По ряду публикаций в различных медиа кажется, что в Словакии и Чехии жестко критикуют спортсменов, после 24 февраля оставшихся работать в нашей стране или связанных с ней турнирах, как КХЛ. И уж тем более недовольны теми, кто, как вы, перешел в нашу лигу после всех прошлогодних событий.

– Я газеты, журналы и интернет не читаю. Реально не читаю. Телевизор не смотрю – только Netflix (смеется). Поэтому не знаю, какие там настроения. Но друзья, которые мне написали... Только один из ста спросил: «Гуда, почему ты едешь в Россию или Казахстан, просто в КХЛ играть?» Но и он, и остальные в итоге поблагодарили за игру в «Спарте» и пожелали удачи в сезоне. Лично мне никто ничего плохого не сказал.

– Высказывания Доминика Гашека читали? Он требует выгнать русских из НХЛ, обвиняет руководство лиги.

– Слышал об этом, да. Но это все политика. Думаю, он просто хочет в парламент. Так что это все – другая история.

– То есть все его выступления – это попытка сделать политическую карьеру?

– Да, да. Но знаете, я не политик. Я задал сам себе вопрос: «Изменит ли что-то то, что Гудачек играет в КХЛ?» Я просто играю в хоккей. Посмотрите, сколько болельщиков было на нашем матче с «Динамо». Все пришли, все радуются.

Это просто шоу для всех. Которое нужно, потому что я понимаю: жизнь тяжелая началась для всех. И в России, и у нас в Европе, где все цены повысились. Мы играем для людей, которые приходят на хоккей и наслаждаются игрой. Это все, что мы можем сделать, – сказал словацкий голкипер. 

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9 комментариев

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Сергей Кот
Ответ Eliza77
Да, виноват) но сам факт, что есть адекватные чехи это не отменяет ))
надо подправить просто на "есть же вменяемы чехословаки")
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Eliza77
Ответ sancho81
- Так ведь он же словак. - Да? А какая разница? (с)
Да, виноват) но сам факт, что есть адекватные чехи это не отменяет ))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashkaaa
Ответ Eliza77
Есть же вменяемые чехи)
Он же словак
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sancho81
Ответ Eliza77
Есть же вменяемые чехи)
- Так ведь он же словак.
- Да? А какая разница? (с)
+1
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HellLight
сейчас любые заявления в стиле гашека следует рассматривать как попытку набрать очков при помощи актуальной повестки для собственных целей. забота об украине и тд здесь вторична.
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Bashibuzuck
Так вот где собака порылась😁
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Mephi027
А что ещё делать, нужно чем-то заниматься после завершения карьеры. Кто-то тренер, кто-то меняет профессию, кто-то в бизнесе себя пробует.

Политика непыльная работенка, хвали своих, ругай чужих, обещай с три короба и будешь на коне.
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arsenal.ave
Красавчик! Адекватно!
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Eliza77
Есть же вменяемые чехи)
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