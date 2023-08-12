«В России классные люди, хотел здесь остаться. В Словакии это не всем нравится, хейт тоже есть». Чайковски о переходе в «Спартак»

Михал Чайковски сказал, что в Словакии не все одобрили его желание быть в России.

В межсезонье защитник подписал контракт со «Спартаком».

«У меня в « » много друзей, здесь собрались классные ребята, тренерский штаб и персонал. Это большой клуб с богатой историей и традициями, рад находиться здесь.

Варианты за границей я не рассматривал – хотел остаться в России, потому что здесь мне нравится, у меня здесь много друзей. Меня окружают только хорошие люди, ни про кого я не могу сказать ни одного плохого слова.

В Словакии не всем нравится мой выбор, с хейтом тоже сталкиваюсь, но есть и те, кто понимают мой выбор и хорошо к нему относятся.

Как и в Чехии, нам тоже запретили играть за сборную на чемпионате мира, но могу только повторить – здесь классные люди, мне и моей семье здесь нравится», – сказал .

При этом хоккеист пока не рассматривал вариант получения российского гражданства, потому что правила его страны запрещают иметь паспорт другой страны.