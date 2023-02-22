«Меня в России все устраивает. Я не политик, я играю в хоккей и больше ничего не умею». Словацкий форвард «Северстали» Лишка о решении остаться в КХЛ
Словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка рассказал о том, почему остался в России.
23-летний игрок проводит четвертый сезон в клубе из Череповца. В 63 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ набрал 24 (10+14) очка.
– Нынешний контракт с «Северсталью» вы подписали в начале прошлого лета, когда уже шла СВО и на иностранных хоккеистов оказывалось давление, чтобы они не играли в КХЛ. К вам были вопросы в Словакии со стороны соотечественников, когда вы решили продолжить карьеру в Череповце?
– Могу сказать только одно: я хоккеист, я играю в хоккей, и мне больше ничего не важно.
Понимаете, я не политик, чтобы обсуждать ситуацию, которая сложилась за последний год. Я хоккеист, могу заниматься только игрой на льду, я играю в хоккей, и больше я ничего не умею делать.
– Федерация хоккея Словакии, в отличие от коллег из Чехии, объявила, что не будет препятствовать вызову в свою сборную игроков из КХЛ. За это, в частности, вашего президента федерации Мирослава Шатана критикует Доминик Гашек. Как вы думаете, вам могут в будущем закрыть путь в сборную, если останетесь в КХЛ?
– Пока я слышал только о том, что наша сборная готова пригласить нас играть. Так нам сказали. Но, судя по всему, все будет зависеть от общественного давления и всего остального.
Так что не знаю, чем все кончится, но я бы с удовольствием сыграл за сборную. Играя в национальной команде, я всегда старался показать все, на что способен, так что если они мной заинтересуются, буду рад присоединиться.
– 30 апреля истекает ваш контракт с «Северсталью». Готовы дальше оставаться в Череповце и в России в целом?
– Да, меня тут все устраивает. Я отыграл здесь три сезона.
Но думаю, пока рано о чем-то говорить. Мне нужно понять, какие у меня варианты, так что все решится позже, когда мне предложат контракт, – сказал Лишка.
А там уже, гляди, и выскажет, что действительно думает. Всё-таки за русофобию ему не будут платить столько, как платит Северсталь. Очень глупо кусать руку, которая тебя кормит, не имея равноценной подушки безопасности. Но приятно читать, когда легионеры высказывают адекватное (для нас) положение дел, но и акцентировать внимания на таких вещах нет смысла: игрок играет в хоккей в нашей стране, а страна - платит ему за это деньги. Тот редкий случай, когда спорт действительно вне политики.