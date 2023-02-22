«Меня в России все устраивает. Я не политик, я играю в хоккей и больше ничего не умею». Словацкий форвард «Северстали» Лишка о решении остаться в КХЛ

Словацкий форвард « » рассказал о том, почему остался в России.

23-летний игрок проводит четвертый сезон в клубе из Череповца. В 63 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ набрал 24 (10+14) очка.

– Нынешний контракт с «Северсталью» вы подписали в начале прошлого лета, когда уже шла СВО и на иностранных хоккеистов оказывалось давление, чтобы они не играли в КХЛ. К вам были вопросы в Словакии со стороны соотечественников, когда вы решили продолжить карьеру в Череповце?

– Могу сказать только одно: я хоккеист, я играю в хоккей, и мне больше ничего не важно.

Понимаете, я не политик, чтобы обсуждать ситуацию, которая сложилась за последний год. Я хоккеист, могу заниматься только игрой на льду, я играю в хоккей, и больше я ничего не умею делать.

– Федерация хоккея Словакии, в отличие от коллег из Чехии, объявила, что не будет препятствовать вызову в свою сборную игроков из КХЛ. За это, в частности, вашего президента федерации критикует Доминик Гашек. Как вы думаете, вам могут в будущем закрыть путь в сборную, если останетесь в КХЛ?

– Пока я слышал только о том, что наша сборная готова пригласить нас играть. Так нам сказали. Но, судя по всему, все будет зависеть от общественного давления и всего остального.

Так что не знаю, чем все кончится, но я бы с удовольствием сыграл за сборную. Играя в национальной команде, я всегда старался показать все, на что способен, так что если они мной заинтересуются, буду рад присоединиться.

– 30 апреля истекает ваш контракт с «Северсталью». Готовы дальше оставаться в Череповце и в России в целом?

– Да, меня тут все устраивает. Я отыграл здесь три сезона.

Но думаю, пока рано о чем-то говорить. Мне нужно понять, какие у меня варианты, так что все решится позже, когда мне предложат контракт, – сказал Лишка.