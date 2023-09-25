Щитов о «Зеленом дерби»: «У «Салавата» тенденция к тому, что он мощно играет в 3-м периоде. Если бы Уфа весь матч показывала такой хоккей, возможно, был бы другой результат»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Никита Щитов КХЛ Хоккей

Никита Щитов высказался о матче «Ак Барса» против «Салавата» (4:2).

«На мой взгляд, «Ак Барс» хотел реабилитироваться за поражение в Уфе. Первый матч казанцы начали довольно-таки уверенно, поведя со счетом 2:0.

И в этой игре они также начали хорошо. 3:0 вели, переигрывали соперника, но, как и в первой встрече, расслабились в третьем периоде. Уфа сократила разрыв в счете до одной шайбы, она могла рассчитывать на то, что матч закончится вничью. Но четвертый гол за четыре минуты до конца, забитый после рикошета, перечеркнул все ее усилия.

«Салават» добавил в заключительном игровом отрезке, видя, что «Ак Барс» расслабился, почувствовав уверенность. У Уфы есть тенденция к тому, что она мощно играет в третьем периоде. Если бы она показывала такой хоккей на протяжении всего матча, возможно, был бы другой результат», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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4 комментария

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Руслан Х
Ах если бы да кабы…
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Ачиваков Марат
Вот если бы у бабушки был ..й , то она была бы дедушкой. Это и так понятно, как этого добиться, вот вопрос?
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salehard
У СЮ он еще не вырос (имею ввиду руководство)
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salehard
Ответ Руслан Х
Ах если бы да кабы…
зачем Никита твои комментарии. Все и так видно. У С
Ю нет игры
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