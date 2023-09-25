Сергей Коньков: «Салават» не выглядит командой, готовой идти за трофеем. Им нужно серьезно усиливать состав»

Сергей Коньков высказался о победе «Ак Барса» в матче с «Салаватом» (4:2).

«Я считаю, что «Ак Барс» в первом матче (2:3), когда он играл в Уфе, доминировал. Возможно, они слишком поверили в свои силы, и поэтому у них появились проблемы с дисциплиной, чем и воспользовался « ».

Понятно, что после столь обидного поражения в гостях казанцы сделали выводы. Они временами упускали нити игры из рук, но тем не менее сумели сохранить победный счет.

« » является одним из претендентом на в этом году. Они не смотрят на своих соперников, перед ними стоит задача сформировать качественную игру, которая позволит им выиграть кубок.

Что касается «Салавата», то он сейчас не выглядит командой, готовой идти за трофеем. Да, уфимцы могут сражаться, но им нужно серьезно усиливать состав для того, чтобы рассчитывать на награды», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.