Сергей Коньков: «Салават» не выглядит командой, готовой идти за трофеем. Им нужно серьезно усиливать состав»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Коньков высказался о победе «Ак Барса» в матче с «Салаватом» (4:2).

«Я считаю, что «Ак Барс» в первом матче (2:3), когда он играл в Уфе, доминировал. Возможно, они слишком поверили в свои силы, и поэтому у них появились проблемы с дисциплиной, чем и воспользовался «Салават Юлаев».

Понятно, что после столь обидного поражения в гостях казанцы сделали выводы. Они временами упускали нити игры из рук, но тем не менее сумели сохранить победный счет.

«Ак Барс» является одним из претендентом на Кубок Гагарина в этом году. Они не смотрят на своих соперников, перед ними стоит задача сформировать качественную игру, которая позволит им выиграть кубок. 

Что касается «Салавата», то он сейчас не выглядит командой, готовой идти за трофеем. Да, уфимцы могут сражаться, но им нужно серьезно усиливать состав для того, чтобы рассчитывать на награды», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий