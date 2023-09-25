Прошкин о «Зеленом дерби»: «У «Ак Барса» ребята поопытнее, один Радулов стоит полкоманды. «Салавату» явно не хватало Панина и Науменкова»
Виталий Прошкин высказался о матче «Ак Барса» против «Салавата» (4:2).
«Уфа вчера дала фору Казани, проигрывала 0:3. Не хватило времени и сил сравнять, а в концовке гости пропустили четвертую шайбу. Юлаевцы в начале встречи не могли найти свою игру, а тут еще заболел основной вратарь Самонов, явно не хватало Панина и Науменкова.
Атмосфера дерби в Казани первое время сковывала молодых ребят из «Салавата Юлаева», это было заметно.
У «Ак Барса» ребята поопытнее, взять одного Радулова, который стоит полкоманды. Есть Шипачев, Яшкин, Кагарлицкий, Лукоянов, Петров, – люди выигрывали Кубок Гагарина.
Если сравнивать тренеров, то Виктор Козлов, по сути, только начинает тренерскую карьеру, а Билялетдинов сейчас, наверное, лучший российский хоккейный специалист.
Сама атмосфера дерби, повторюсь, наложила отпечаток, но и журналисты с болельщиками добавили матчу дополнительной пикантности, разогрев это противостояние. Вне зависимости от того, на каком месте находится каждая из команд, в матчах «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» всегда будет битва», – сказал бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин.
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