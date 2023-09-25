Прошкин о «Зеленом дерби»: «У «Ак Барса» ребята поопытнее, один Радулов стоит полкоманды. «Салавату» явно не хватало Панина и Науменкова»

Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы Виталий Прошкин Кирилл Петров Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий Григорий Панин Виктор Козлов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Яшкин Михаил Науменков Артем Лукоянов Александр Самонов Чемпионат.com Хоккей

Виталий Прошкин высказался о матче «Ак Барса» против «Салавата» (4:2).

«Уфа вчера дала фору Казани, проигрывала 0:3. Не хватило времени и сил сравнять, а в концовке гости пропустили четвертую шайбу. Юлаевцы в начале встречи не могли найти свою игру, а тут еще заболел основной вратарь Самонов, явно не хватало Панина и Науменкова.

Атмосфера дерби в Казани первое время сковывала молодых ребят из «Салавата Юлаева», это было заметно.

У «Ак Барса» ребята поопытнее, взять одного Радулова, который стоит полкоманды. Есть Шипачев, Яшкин, Кагарлицкий, Лукоянов, Петров, – люди выигрывали Кубок Гагарина.

Если сравнивать тренеров, то Виктор Козлов, по сути, только начинает тренерскую карьеру, а Билялетдинов сейчас, наверное, лучший российский хоккейный специалист.

Сама атмосфера дерби, повторюсь, наложила отпечаток, но и журналисты с болельщиками добавили матчу дополнительной пикантности, разогрев это противостояние. Вне зависимости от того, на каком месте находится каждая из команд, в матчах «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» всегда будет битва», – сказал бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин.

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2 комментария

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Руслан Мухамадиев
Тут вообще без вопросов, даже удивительно как Салават навязывает почти равную борьбу. Однако первая пятерка Барсов разрывает уфимскую оборону, нам явно не хватает звездного ударного звена а-ля Григоренко-Радулов-Торесен.
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Meny
Спасибо Проше, мы его помним и любим с его фирменным захватом.
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