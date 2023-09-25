Форвард «Ак Барса» Сафонов о победе в «Зеленом дерби»: «Игроки «Салавата» – молодцы, побежали отыгрываться. Главное, что мы выстояли»
Илья Сафонов оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в КХЛ.
– Удивительный по сюжету матч. Какие у вас впечатления от него?
– Хорошие. Главное, что победили. Жаль, что пропустили два гола в меньшинстве, но мы будем разбирать ошибки и улучшать игру.
– Рады, что наконец забили?
– Рад, но это надо продолжать. Надеюсь, что дальше будет лучше.
– Чем можно объяснить такой непростой третий период?
– Игроки «Салавата Юлаева» – молодцы, добавили в скорости, побежали отыгрываться. Главное, что мы выстояли и выиграли, – сказал нападающий «Ак Барса».
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