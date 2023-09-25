Форвард «Ак Барса» Сафонов о победе в «Зеленом дерби»: «Игроки «Салавата» – молодцы, побежали отыгрываться. Главное, что мы выстояли»

Илья Сафонов оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в КХЛ.

– Удивительный по сюжету матч. Какие у вас впечатления от него?

– Хорошие. Главное, что победили. Жаль, что пропустили два гола в меньшинстве, но мы будем разбирать ошибки и улучшать игру.

– Рады, что наконец забили?

– Рад, но это надо продолжать. Надеюсь, что дальше будет лучше.

– Чем можно объяснить такой непростой третий период?

– Игроки « » – молодцы, добавили в скорости, побежали отыгрываться. Главное, что мы выстояли и выиграли, – сказал нападающий « ».