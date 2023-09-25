Форвард «Ак Барса» Сафонов о победе в «Зеленом дерби»: «Игроки «Салавата» – молодцы, побежали отыгрываться. Главное, что мы выстояли»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в КХЛ.

– Удивительный по сюжету матч. Какие у вас впечатления от него?

– Хорошие. Главное, что победили. Жаль, что пропустили два гола в меньшинстве, но мы будем разбирать ошибки и улучшать игру.

– Рады, что наконец забили?

– Рад, но это надо продолжать. Надеюсь, что дальше будет лучше.

– Чем можно объяснить такой непростой третий период?

– Игроки «Салавата Юлаева» – молодцы, добавили в скорости, побежали отыгрываться. Главное, что мы выстояли и выиграли, – сказал нападающий «Ак Барса».

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2 комментария

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Clever_mind
С Биляловым Ак Барсу КГ не светит. Этот товарищ не для больших задач
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B&H B&H
Спс
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