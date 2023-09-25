Билялов не отправился на выезд с «Ак Барсом» из-за травмы паха (Артур Хайруллин)
Вратарь Тимур Билялов не отправился на выезд с «Ак Барсом» из-за травмы паха.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
25 сентября «Ак Барс» отправился на выездную серию. Команда сыграет в Минске против «Динамо» и в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Билялов не вошел в состав на серию. На выезд отправились вратари Артур Ахтямов, Максим Арефьев и Иван Блашков.
Напомним, во вчерашней игре с «Салаватом» (4:2) Билялов был заменен в конце третьего периода.
«Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов потянул пах и не полетел на выезд с командой. Восстанавливается и Амир Мифтахов, так что играть будет Артур Ахтямов. Хорошая проверка для него», – написал Хайруллин.
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