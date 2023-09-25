Билялов не отправился на выезд с «Ак Барсом» из-за травмы паха (Артур Хайруллин)

Вратарь Тимур Билялов не отправился на выезд с «Ак Барсом» из-за травмы паха.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

25 сентября «Ак Барс» отправился на выездную серию. Команда сыграет в Минске против «Динамо» и в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Билялов не вошел в состав на серию. На выезд отправились вратари , Максим Арефьев и Иван Блашков.

Напомним, во вчерашней игре с «Салаватом» (4:2) Билялов был заменен в конце третьего периода.

«Вратарь « » потянул пах и не полетел на выезд с командой. Восстанавливается и Амир Мифтахов, так что играть будет Артур Ахтямов. Хорошая проверка для него», – написал Хайруллин.