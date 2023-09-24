Гашек о словах Задорова: «Это шаг вперед. К сожалению, он нигде не сказал, что осуждает действия России на Украине»

Теги Сборная России по хоккею Калгари Доминик Гашек НХЛ Сборная Беларуси по хоккею МОК Никита Задоров Политика Хоккей

Доминик Гашек положительно оценил слова защитника «Калгари» Никиты Задорова.

«Да, это шаг вперед. К сожалению, он нигде не сказал, что осуждает действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru) России на Украине.

Но если НХЛ (и, конечно, все спортивные федерации во главе с МОК), а также правительства демократических стран не изменят правила, согласно которым граждане России могут участвовать в соревнованиях, то ничего не изменится. Каждый россиянин будет рекламой России. 

Прежде вcего необходимо уcтановить такие правила, по которым спортсмены должны публично осудить действия России. И в то же время надо оказать макcимальную поддержку роccийcким cпортcменам, еcли они решат выcказатьcя. Одно без другого беccмыcленно, и результат вcегда будет почти нулевой.

До cих пор, примерно за 600 дней, пожалуй, вcе cпортивные федерации во главе c МОК ничего не cделали для роccийcких и белоруccких cпортcменов (плевали на них)! А те, которые позволяли им играть, например, НХЛ, WTA, ATP, федерации бокcа, пинг-понга, фехтования и т. д., делают рекламу России. 

И в заключение повторю, что никто не должен принуждать ни одного российского и белорусского спортсмена высказываться. Как они решат, зависит от каждого из них. Но мы не должны позволять им рекламировать действия России», – написал бывший вратарь сборной Чехии в соцсети. 

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17 комментариев

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Russia-nn
Задорову с транспарантом надо было сидеть на интервью?)
Очевидно, что он против
+11
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Сергей Ветродуев
Потому что Задоров хоть и активно подлизывает Западу, мол "я свой, я хороший русский", всё же до конца сжигать мосты не решается. И в Россию время от времени приезжать хочет и вариант с КХЛ, когда в НХЛ станет невостребован, держит в уме.
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Павел Вовченко
Сильно шайбами голову отбило
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fassakh
Фляга свистит у доминировать давно, ему нельзя слово давать , человек который закалачивал бабки играя за Спартак сейчас просит публично не только других но и россиян чтоб они были против самих же, успокойся уж.
+6
-5
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Гусеконь
жаба против гадюки
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RBS
Сейчас пойдут ответы лизоблюдов, написанные для них другими под копирку, но выставленные под известными ФИО любителей власти и ненавистников страны и людей
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Никто не должен принуждать... но мы не должны позволять
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mitos
Даже Гашек разочарован)) Сказал А, но не сказал Б). Полу-злодей)
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PolarBear
Кто о чем, этот всё о русофобии пердит
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#nikon
Задоров не в курсе, что политика гораздо более скольское место, чем лёд.
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Алексей Иванов
Ответ fassakh
Фляга свистит у доминировать давно, ему нельзя слово давать , человек который закалачивал бабки играя за Спартак сейчас просит публично не только других но и россиян чтоб они были против самих же, успокойся уж.
Ну бабки там небольшие платили, играл сезон, но стал влезать в дела тренера Ржиги и его убрал из команды
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