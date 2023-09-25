Павел Порядин: «Играть за сборную России – это престижно. Рано или поздно мы вернемся на ЧМ и Олимпийские игры. Сейчас не хватает международных матчей, конечно»

Павел Порядин высказался об игре за сборную России на международных турнирах.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Вы уже выступали за сборную России на нескольких турнирах. Что для вас значит игра в национальной команде и как думаете, удастся ли снова выйти на лед в ее составе на международной арене?

– Конечно, играть за свою сборную – это престижно. Но каждый сезон – он новый и новые какие-то ребята выстреливают. Раньше каждый год была возможность попасть на международную арену, а это чуть-чуть другой уровень.

Я думаю, рано или поздно мы все равно вернемся на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Конечно, сейчас нам не хватает международных матчей, – сказал нападающий «Спартака» Павел Порядин.