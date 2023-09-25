Павел Порядин: «Играть за сборную России – это престижно. Рано или поздно мы вернемся на ЧМ и Олимпийские игры. Сейчас не хватает международных матчей, конечно»

Теги Спартак ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Павел Порядин Хоккей

Павел Порядин высказался об игре за сборную России на международных турнирах.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.  

– Вы уже выступали за сборную России на нескольких турнирах. Что для вас значит игра в национальной команде и как думаете, удастся ли снова выйти на лед в ее составе на международной арене?

– Конечно, играть за свою сборную – это престижно. Но каждый сезон – он новый и новые какие-то ребята выстреливают. Раньше каждый год была возможность попасть на международную арену, а это чуть-чуть другой уровень.

Я думаю, рано или поздно мы все равно вернемся на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Конечно, сейчас нам не хватает международных матчей, – сказал нападающий «Спартака» Павел Порядин.

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