Ворачек вошел в тренерский штаб «Кладно». Форвард не играет с ноября 2022-го из-за проблем со здоровьем

Теги травмы Аризона НХЛ Якуб Ворачек Кладно Здоровье Хоккей

Якуб Ворачек вошел в тренерский штаб чешского «Кладно».

«Мы спросили его, хочет ли он помочь «Кладно» в качестве тренера, и мы рады, что он согласился. Он должен выступить в роли ментора и сосредоточиться в основном на игре в большинстве», – сказал спортивный менеджер клуба Иржи Бургер.

Ворачек не играет с ноября 2022 года из-за проблем со здоровьем. В сезоне-2022/23 из-за травмы нападающий провел всего 11 матчей НХЛ за «Коламбус» и записал на свой счет 6 (1+5) очков.

В марте «Коламбус» обменял Ворачека в «Аризону». Соглашение хоккеиста с кэпхитом 8,25 млн долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. Сообщается, что «Койотис» внесли игрока в долгосрочный список травмированных.

Ранее Ворачек играл за «Кладно». Владельцем клуба является Яромир Ягр.

У Ворачека было 7-8 сотрясений мозга за карьеру: «Не вижу себя в игре в ближайшем будущем»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dastan 82
Бургеру мало скандалов и судов, он еще и Ворачека пригласил? Странно как его еще не посадили, в Чехии к этому вопросу очень серьезно относятся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий