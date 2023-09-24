Ворачек вошел в тренерский штаб «Кладно». Форвард не играет с ноября 2022-го из-за проблем со здоровьем

Якуб Ворачек вошел в тренерский штаб чешского «Кладно».

«Мы спросили его, хочет ли он помочь «Кладно» в качестве тренера, и мы рады, что он согласился. Он должен выступить в роли ментора и сосредоточиться в основном на игре в большинстве», – сказал спортивный менеджер клуба Иржи Бургер.

Ворачек не играет с ноября 2022 года из-за проблем со здоровьем. В сезоне-2022/23 из-за травмы нападающий провел всего 11 матчей НХЛ за «Коламбус» и записал на свой счет 6 (1+5) очков.

В марте «Коламбус» обменял Ворачека в «Аризону». Соглашение хоккеиста с кэпхитом 8,25 млн долларов рассчитано до конца сезона-2023/24. Сообщается, что «Койотис» внесли игрока в долгосрочный список травмированных.

Ранее Ворачек играл за « ». Владельцем клуба является Яромир Ягр.

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