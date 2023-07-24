40-летний Плеканец продлил контракт с «Кладно» Ягра. Форвард набрал 49 очков в 52 матчах прошлого сезона в Чехии
Томаш Плеканец продолжит выступать за «Кладно».
40-летний чешский центрфорвард подписал новое соглашение с «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр.
Томаш Плеканец выступает за команду из родного города с 2020 года. Он также носит капитанскую нашивку с момента появления в команде.
В прошлом сезоне нападающий занял первое место в списке бомбардиров «Кладно», набрав 49 (16+33) очков в 52 матчах чемпионата Чехии.
«Кладно» сыграет в чемпионате Чехии в предстоящем сезоне. В прошлом чемпионате команда обыграла «Злин» в стыковой серии за право остаться в высшем дивизионе.
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