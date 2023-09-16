51-летний Ягр готов к 35-му сезону в карьере: «Прошло много времени, но нервозность остается»

Яромир Ягр заявил, что готов к новому сезону чемпионата Чехии.

51‑летний чех выступает за « », с 2011 года он владелец клуба. В воскресенье «Кладно» встретится дома с «Пардубице» в рамках чемпионата Чехии сезона‑2023/24.

«Начался очередной сезон. Прочитал, что впервые сыграл за «Кладно» в чемпионате Чехии 35 лет назад. Прошло много времени. Но нервозность, предвкушение перед стартом... Все то же самое [остается]», – написал Ягр в соцсети.