51-летний Ягр готов к 35-му сезону в карьере: «Прошло много времени, но нервозность остается»

Теги Яромир Ягр чемпионат Чехии Пардубице Кладно Хоккей

Яромир Ягр заявил, что готов к новому сезону чемпионата Чехии.

51‑летний чех выступает за «Кладно», с 2011 года он владелец клуба. В воскресенье «Кладно» встретится дома с «Пардубице» в рамках чемпионата Чехии сезона‑2023/24.

«Начался очередной сезон. Прочитал, что впервые сыграл за «Кладно» в чемпионате Чехии 35 лет назад. Прошло много времени. Но нервозность, предвкушение перед стартом... Все то же самое [остается]», – написал Ягр в соцсети. 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Настоящий фанат хоккея. Этакий европейский Горди Хоу. Играть до пенсии собирается, видимо)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bashibuzuck
Жив курилка😃
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Неугомонный дед 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильгиз Шакиров
Уважение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
вот это здоровье!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Налоги НХЛ вернуться в 4е звено и на большинство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий