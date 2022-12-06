У Ворачека было 7-8 сотрясений мозга за карьеру: «Не вижу себя в игре в ближайшем будущем»
Якуб Ворачек пропустит неопределенный срок из-за симптомов сотрясения мозга.
33-летний чешский нападающий «Коламбуса» сообщил, что шансы на его возвращение в игру в этом сезоне НХЛ «очень небольшие».
«Конечно, я приложу все усилия, чтобы попытаться вернуться, но этот процесс может быть долгим. На данный момент я не вижу себя в игре в ближайшем будущем. Но сделаю все, что в моих силах, чтобы попытаться вернуться на лед», – заявил Ворачек.
Форвард не принимает участие в матчах с 5 ноября.
Кроме того, хоккеист добавил, что за его карьеру было задокументировано семь или восемь случаев сотрясений мозга.
В этом сезоне Ворачек провел 11 матчей и записал на свой счет 6 (1+5) очков. Нападающий выступает в НХЛ с сезона-2008/09.
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