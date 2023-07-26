Фролик подписал контракт с «Кладно» – это родной клуб Михаэла. В команде Ягра также есть Плеканец и Клепиш
Михаэл Фролик договорился о переходе в «Кладно».
35-летний нападающий подписал контракт с клубом, владельцем которого является Яромир Ягр.
«Кладно» – родной клуб Михаэла Фролика, свою хоккейную карьеру он начинал в нем.
В прошлом сезоне форвард выступал за «Либерец» и набрал 24 (10+14) очка в 48 матчах регулярного чемпионата Чехии.
Добавим, что с «Кладно» ранее продлили контракты 40-летний Томаш Плеканец и 39-летний Якуб Клепиш.
«Кладно» сыграет в чемпионате Чехии в предстоящем сезоне. В прошлом чемпионате команда обыграла «Злин» в стыковой серии за право остаться в высшем дивизионе.
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