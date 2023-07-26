Фролик подписал контракт с «Кладно» – это родной клуб Михаэла. В команде Ягра также есть Плеканец и Клепиш

Михаэл Фролик договорился о переходе в «Кладно».

35-летний нападающий подписал контракт с клубом, владельцем которого является .

«Кладно» – родной клуб , свою хоккейную карьеру он начинал в нем.

В прошлом сезоне форвард выступал за « » и набрал 24 (10+14) очка в 48 матчах регулярного чемпионата Чехии.

Добавим, что с « » ранее продлили контракты 40-летний Томаш Плеканец и 39-летний Якуб Клепиш.

«Кладно» сыграет в чемпионате Чехии в предстоящем сезоне. В прошлом чемпионате команда обыграла «Злин» в стыковой серии за право остаться в высшем дивизионе.