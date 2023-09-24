Александр Барабанов: «Хочу остаться в «Сан-Хосе», мне нравится команда. Но это бизнес, посмотрим, что произойдет»

Теги Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов сообщил, что хочет остаться в «Сан-Хосе».

Срок соглашения 29-летнего форварда с кэпхитом 2,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24. Летом 2024 года Барабанов может стать неограниченно свободным агентом.

«Конечно, я хочу остаться здесь. Два моих ребенка родились здесь. Мне нравится команда.

Но это бизнес. Посмотрим, что произойдет.

Я стараюсь не слишком много думать об этом. Просто стараюсь усердно работать и делать свою работу. Вот и все. Потому что, если слишком много думать [о контракте], это не поможет», – сказал нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов.

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1 комментарий

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Андрей Лосев
А какие предпосылки есть к тому, что Барабанова будут менять?
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