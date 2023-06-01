Кузьменко, Бучневич, Барабанов – в рейтинге лучших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic

Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Марк Джиордано НХЛ Вегас Роман Йоси Виннипег Бун Дженнер Нэтан Маккиннон Хампус Линдхольм Павел Бучневич Сиэтл Александр Барабанов Тревор ван Римсдайк Андрей Кузьменко Роопе Хинтц Ши Теодор Себастьян Ао Трой Терри Тейдж Томпсон Брэндон Монтур Джейк Генцел Винс Данн Тэйлор Рэддиш Райан Линдгрен Мартин Нечас Маккензи Уигар Кэмерон Йорк Коул Кофилд Эван Бушар Габриэль Виларди Джейк Уолмэн Мэттью Болди Доусон Мерсер Тим Штюцле Матиас Маччелли Брэндон Хэйгл Коул Перфетти Хоккей

Три российских хоккеиста включены в рейтинг самых выгодных контрактов в сезоне НХЛ.

The Athletic опубликовал рейтинг самых лучших контрактов по соотношению цена-качество среди всех команд лиги в нынешнем сезоне.

Список выглядит следующим образом:

Трой ТерриАнахайм») – 1,45 миллиона долларов в год в сезоне-2022/23;

Матиас Маччелли («Аризона») – 853 тысячи долларов;

Хампус ЛиндхольмБостон») – 6,5 млн долларов;

Тейдж ТомпсонБаффало») – 1,14 млн долларов;

Маккензи УигарКалгари») – 3,25 млн долларов;

Мартин НечасКаролина») – 3 млн долларов;

Тэйлор РэддишЧикаго») – 758 тысяч долларов;

Нэтан Маккинонн («Колорадо») – 6,3 млн долларов;

Бун Дженнер («Коламбус») – 3,75 млн долларов;

Роопе Хинтц («Даллас») – 3,15 млн долларов;

Джейк Уолмэн («Детройт») – 1,05 млн долларов;

Эван Бушар («Эдмонтон») – 863 тысячи долларов;

Брэндон Монтур («Флорида») – 3,5 млн долларов;

Габриэль Виларди («Лос-Анджелес») – 825 тысяч долларов;

Мэтт Болди («Миннесота») – 880 тысяч долларов;

Коул Кофилд («Монреаль») – 880 тысяч долларов;

Роман Йоси («Нэшвилл») – 9,05 млн долларов;

Доусон Мерсер («Нью-Джерси») – 894 тысячи долларов;

Себастьян Ао («Айлендерс») – 825 тысяч долларов;

Райан Линдгрен («Рейнджерс») – 3 млн долларов;

Тим Штюцле («Оттава») – 925 тысяч долларов;

Кэмерон Йорк («Филадельфия») – 880 тысяч долларов;

Джейк Генцел («Питтсбург») – 6 млн долларов;

Александр Барабанов («Сан-Хосе») – 2,5 млн долларов;

Винс Данн («Сиэтл») – 4 млн долларов;

Павел Бучневич («Сент-Луис») – 5,8 млн долларов;

Брэндон Хэйгл («Тампа») – 1,5 млн долларов;

Марк Джиордано («Торонто») – 800 тысяч долларов;

Андрей Кузьменко («Ванкувер») – 950 тысяч долларов;

Ши Теодор («Вегас») – 5,2 млн долларов;

Тревор ван Римсдайк («Вашингтон») – 950 тысяч долларов;

Коул Перфетти («Виннипег») – 894 тысячи долларов.

5 комментариев

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Белый офицер
Леон Драйзайтль: пошел я нахрен.
+9
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+7
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dimon-cher
Что за рейтинг, откуда-куда его читать??
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Canadiens
Кросби
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Rudenzik
Ответ Белый офицер
Леон Драйзайтль: пошел я нахрен.
Из-за тени Макдевида не заметили
0
0
0
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