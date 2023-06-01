Кузьменко, Бучневич, Барабанов – в рейтинге лучших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic
Три российских хоккеиста включены в рейтинг самых выгодных контрактов в сезоне НХЛ.
The Athletic опубликовал рейтинг самых лучших контрактов по соотношению цена-качество среди всех команд лиги в нынешнем сезоне.
Список выглядит следующим образом:
Трой Терри («Анахайм») – 1,45 миллиона долларов в год в сезоне-2022/23;
Матиас Маччелли («Аризона») – 853 тысячи долларов;
Хампус Линдхольм («Бостон») – 6,5 млн долларов;
Тейдж Томпсон («Баффало») – 1,14 млн долларов;
Маккензи Уигар («Калгари») – 3,25 млн долларов;
Мартин Нечас («Каролина») – 3 млн долларов;
Тэйлор Рэддиш («Чикаго») – 758 тысяч долларов;
Нэтан Маккинонн («Колорадо») – 6,3 млн долларов;
Бун Дженнер («Коламбус») – 3,75 млн долларов;
Роопе Хинтц («Даллас») – 3,15 млн долларов;
Джейк Уолмэн («Детройт») – 1,05 млн долларов;
Эван Бушар («Эдмонтон») – 863 тысячи долларов;
Брэндон Монтур («Флорида») – 3,5 млн долларов;
Габриэль Виларди («Лос-Анджелес») – 825 тысяч долларов;
Мэтт Болди («Миннесота») – 880 тысяч долларов;
Коул Кофилд («Монреаль») – 880 тысяч долларов;
Роман Йоси («Нэшвилл») – 9,05 млн долларов;
Доусон Мерсер («Нью-Джерси») – 894 тысячи долларов;
Себастьян Ао («Айлендерс») – 825 тысяч долларов;
Райан Линдгрен («Рейнджерс») – 3 млн долларов;
Тим Штюцле («Оттава») – 925 тысяч долларов;
Кэмерон Йорк («Филадельфия») – 880 тысяч долларов;
Джейк Генцел («Питтсбург») – 6 млн долларов;
Александр Барабанов («Сан-Хосе») – 2,5 млн долларов;
Винс Данн («Сиэтл») – 4 млн долларов;
Павел Бучневич («Сент-Луис») – 5,8 млн долларов;
Брэндон Хэйгл («Тампа») – 1,5 млн долларов;
Марк Джиордано («Торонто») – 800 тысяч долларов;
Андрей Кузьменко («Ванкувер») – 950 тысяч долларов;
Ши Теодор («Вегас») – 5,2 млн долларов;
Тревор ван Римсдайк («Вашингтон») – 950 тысяч долларов;
Коул Перфетти («Виннипег») – 894 тысячи долларов.
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