Кузьменко, Бучневич, Барабанов – в рейтинге лучших контрактов в этом сезоне НХЛ по версии The Athletic

Три российских хоккеиста включены в рейтинг самых выгодных контрактов в сезоне НХЛ.

The Athletic опубликовал рейтинг самых лучших контрактов по соотношению цена-качество среди всех команд лиги в нынешнем сезоне.

Список выглядит следующим образом:

(« ») – 1,45 миллиона долларов в год в сезоне-2022/23;

Матиас Маччелли (« ») – 853 тысячи долларов;

(« ») – 6,5 млн долларов;

(« ») – 1,14 млн долларов;

(« ») – 3,25 млн долларов;

(« ») – 3 млн долларов;

(« ») – 758 тысяч долларов;

Нэтан Маккинонн (« ») – 6,3 млн долларов;

Бун Дженнер (« ») – 3,75 млн долларов;

Роопе Хинтц («Даллас») – 3,15 млн долларов;

Джейк Уолмэн («Детройт») – 1,05 млн долларов;

Эван Бушар («Эдмонтон») – 863 тысячи долларов;

Брэндон Монтур («Флорида») – 3,5 млн долларов;

Габриэль Виларди («Лос-Анджелес») – 825 тысяч долларов;

Мэтт Болди («Миннесота») – 880 тысяч долларов;

Коул Кофилд («Монреаль») – 880 тысяч долларов;

Роман Йоси («Нэшвилл») – 9,05 млн долларов;

Доусон Мерсер («Нью-Джерси») – 894 тысячи долларов;

Себастьян Ао («Айлендерс») – 825 тысяч долларов;

Райан Линдгрен («Рейнджерс») – 3 млн долларов;

Тим Штюцле («Оттава») – 925 тысяч долларов;

Кэмерон Йорк («Филадельфия») – 880 тысяч долларов;

Джейк Генцел («Питтсбург») – 6 млн долларов;

Александр Барабанов («Сан-Хосе») – 2,5 млн долларов;

Винс Данн («Сиэтл») – 4 млн долларов;

Павел Бучневич («Сент-Луис») – 5,8 млн долларов;

Брэндон Хэйгл («Тампа») – 1,5 млн долларов;

Марк Джиордано («Торонто») – 800 тысяч долларов;

Андрей Кузьменко («Ванкувер») – 950 тысяч долларов;

Ши Теодор («Вегас») – 5,2 млн долларов;

Тревор ван Римсдайк («Вашингтон») – 950 тысяч долларов;

Коул Перфетти («Виннипег») – 894 тысячи долларов.