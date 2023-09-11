Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин и Василевский – в составе сборной России на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News

Овечкин и Малкин – в составе России на Кубок мира по версии The Hockey News.

Издание опубликовало прогнозируемый состав российской команды на турнир в 2025 году.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Вратари: , Илья Сорокин, ;

Альтернативные варианты: , ;

Защитники: Михаил Сергачев, Никита Задоров, Артем Зуб, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Александр Романов;

Альтернативные варианты: Илья Любушкин, Дмитрий Куликов;

Нападающие: Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Иван Барбашев, Яков Тренин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Валерий Ничушкин, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Андрей Свечников, Павел Бучневич;

Альтернативные варианты: Матвей Мичков, Андрей Кузьменко, Евгений Дадонов, Александр Барабанов.