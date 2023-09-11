Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин и Василевский – в составе сборной России на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News

Теги Сборная России по хоккею Семен Варламов Сергей Бобровский Евгений Дадонов Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Клод Жиру Дмитрий Орлов Кубок мира Дмитрий Куликов Евгений Кузнецов Владимир Тарасенко Никита Зайцев Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Илья Любушкин Илья Сорокин Павел Бучневич Владислав Гавриков Никита Задоров Иван Барбашев Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Иван Проворов Александр Барабанов Кирилл Капризов Андрей Кузьменко Яков Тренин Артем Зуб Михаил Сергачев Андрей Свечников Александр Романов Матвей Мичков Хоккей

Овечкин и Малкин – в составе России на Кубок мира по версии The Hockey News.

Издание опубликовало прогнозируемый состав российской команды на турнир в 2025 году.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Андрей Василевский;

Альтернативные варианты: Сергей Бобровский, Семен Варламов;

Защитники: Михаил Сергачев, Никита Задоров, Артем Зуб, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Александр Романов;

Альтернативные варианты: Илья Любушкин, Дмитрий Куликов;

Нападающие: Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Иван Барбашев, Яков Тренин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Валерий Ничушкин, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Андрей Свечников, Павел Бучневич;

Альтернативные варианты: Матвей Мичков, Андрей Кузьменко, Евгений Дадонов, Александр Барабанов.

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61 комментарий

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goshforever
Ответ Machine Head
Кубок Мира вне юрисдикции ИИХФ . Поэтому вполне вероятно попасть на этот турнир . Ни для кого не секрет , что вишенкой на торте этого турнира всегда решающие матчи сборной России и команд из Северной Америки.
Проблема в бойкоте евросов. Чехи, финны, шведы бойкотируют Россию и не хотят с ней играть даже под "нейтральным" флагом. За год ничего сверхъестественного в этом отношении не изменится.
+24
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+19
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Machine Head
Кубок Мира вне юрисдикции ИИХФ . Поэтому вполне вероятно попасть на этот турнир . Ни для кого не секрет , что вишенкой на торте этого турнира всегда решающие матчи сборной России и команд из Северной Америки.
+25
-11
+14
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Radik_2.0
Вратарская линия, конечно.. слов не подобрать)))
+13
-2
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Denisque78
Ответ Денис Гончаров
Вратари красота конечно
жаль, втроём нельзя выйти
+10
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Don_Krebs
Лучшие вратари и вингеры и одна из худших оборон и центральных линий среди топ-сборных. Эх, мечты, мечты... Понятно, что до 2025-го ничего не закончится.
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Vasilyev
Ответ Crosby174
Центры хоть плачь, даже с защитой не так все плохо. А Саня #8 помощник в 40 лет на таком турнире?
Этот сезон даст ответ. Два сезона ещё минимум у него будет сверхмотивация держать свой уровень.
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Crosby174
Центры хоть плачь, даже с защитой не так все плохо.
А Саня #8 помощник в 40 лет на таком турнире?
+12
-7
+5
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k.vlad
"Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе."!!!)))))))) . (с) Некрасов!!!
+7
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арап Петра Великого
Что теперь прогнозируемые составы на 2025 год обсуждать. Докатились...
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Денис Гончаров
Вратари красота конечно
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Ваня Колобов
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
В качестве маскота разве что.
Диванные эксперты рассуждают о человеке, который при жизни является легендой и продолжает забивать шайбы. Теему Селянне на ОИ в Сочи было 43, Лидстрему на ОИ в Ванкувере 39, Ягру на ОИ в Сочи 38. Почему Овечкин не сможет быть полезным на Кубке Мира 2025? Даже проще вопрос, кто в качестве альтернативы будет лучше?
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hov13
Ответ goshforever
Проблема в бойкоте евросов. Чехи, финны, шведы бойкотируют Россию и не хотят с ней играть даже под "нейтральным" флагом. За год ничего сверхъестественного в этом отношении не изменится.
Коммерчески интереснее сыграть серию Канада - Россия
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Белый офицер
Какой Зайцев?! Он то прямо сейчас в состав не проходит, а к 25-м году и вовсе рассыпется. Очевидно что Никишин бы поехал. Сергачев-Гавриков, Привозов-Орлов, Никишин-Зуб и Романов. Остальные все в запас.
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Фредди Пушной
Сборная аж на 25 год? Ну остаётся только надеяться, что Саня будет в порядке через два года
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Александр Сандалов
Ага ,защита без Никишина , потенциально сильнейшего нашего игрока на своей позиции )Зато с Зайцем в составе )
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k.vlad
Ответ hov13
Болеете? ))
Только за Сибирь!
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Алексей Тарлыков
За пару лет обязательно кто-нибудь раскроется, а кто-то сдаст
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SadButTrue
Ответ Machine Head
Кубок Мира вне юрисдикции ИИХФ . Поэтому вполне вероятно попасть на этот турнир . Ни для кого не секрет , что вишенкой на торте этого турнира всегда решающие матчи сборной России и команд из Северной Америки.
Если война не закончится в 2024 году, то шансов на участие - ноль. И ИИХФ тут точно не причем.
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Никита Анохин
новость из разряда помечтать
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k.vlad
Обсуждать состав при нулевой вероятности соревнования?
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Machine Head
Ответ Джанлука Нальюка
С каких пор эти матчи стали вишенкой на торте ? Только в России.
С 1972 года . Был Кубок Вызова , потом Кубок Канады , с 1995 года Кубок Мира . Историю хоккея надо знать .
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SadButTrue
Ответ Machine Head
Посмотрим . США по всему миру воюют и им это не мешает участвовать в соревнованиях . 20 лет насиловали Афганистан, Ирак . Сейчас в Сирии находятся войска без санкции ООН и без приглашения правительства страны . Двойные стандарты .
Только давайте без уотэбаутизма. Россия тоже по всему миру воевала и ей это не мешало участвовать в последнем Кубке Канады. Вы прекрасно знаете почему Россия исключена и как это закончить и Афганистан здесь точно не причем.
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goshforever
Смешная новость. НХЛ даже о проведении турнира еще не определилась, не определилась, будет ли там Россия в каком-то виде, но состав уже нарисали.
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Антоша
Могли бы вызвать Михеева, того же Голдобина, несбалансированный состав. Пока ещё есть время нужно тренерам пересмотреть заявку
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Shamarin
Ответ Фредди Пушной
Сборная аж на 25 год? Ну остаётся только надеяться, что Саня будет в порядке через два года
Поэтому Рома и назвал сборную Россия 25. Так что тренер уже есть)
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