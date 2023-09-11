Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин и Василевский – в составе сборной России на Кубок мира-2025 по версии The Hockey News
Овечкин и Малкин – в составе России на Кубок мира по версии The Hockey News.
Издание опубликовало прогнозируемый состав российской команды на турнир в 2025 году.
Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.
Вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Андрей Василевский;
Альтернативные варианты: Сергей Бобровский, Семен Варламов;
Защитники: Михаил Сергачев, Никита Задоров, Артем Зуб, Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Александр Романов;
Альтернативные варианты: Илья Любушкин, Дмитрий Куликов;
Нападающие: Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Иван Барбашев, Яков Тренин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Валерий Ничушкин, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Андрей Свечников, Павел Бучневич;
Альтернативные варианты: Матвей Мичков, Андрей Кузьменко, Евгений Дадонов, Александр Барабанов.
А Саня #8 помощник в 40 лет на таком турнире?
Уж не придется - ни мне, ни тебе."!!!)))))))) . (с) Некрасов!!!