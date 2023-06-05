Юрий Новиков о Кузьменко и Бучневиче в регулярке: «Перевернули НХЛ. Не суперзвезды, но сыграли полезно»

Юрий Новиков высоко отозвался об Андрее Кузьменко, Павле Бучневиче и Александре Барабанове.

Форварды « », « » и « » вошли в рейтинг лучших контрактов в минувшем сезоне по версии The Athletic.

«Эти трое ребят перевернули НХЛ. Кузьменко весь год был на слуху, он здорово отработал чемпионат и мощно сыграл. Это крепкий игрок, у него хорошее будущее.

Что касается , то он тоже хорошо показал себя в сезоне. Мы рады за ребят. Они не являются вывеской НХЛ и суперзвездами, но у них получилось сыграть полезно. Это отличный пример для других игроков, который показывает им, что все зависит только от них.

То, что контракты этих парней назвали одними из самых ценных в НХЛ – знак того, что их там уважают. Наши ребята были лидерами в своих командах на протяжении всего сезона – это дорогого стоит.

Люди идут на Панарина и Тарасенко. Сыграть 82 матча на ведущих ролях в лиге – это уже отлично. Играть на команду, привлекать болельщиков и рекламу – это дорогого стоит.

А Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Если посчитать все доходы, то еще неизвестно, что полезнее. Чемпионат длится дольше, чем плей-офф, зрителей там больше», — сказал заслуженный тренер России.