Юрий Новиков о Кузьменко и Бучневиче в регулярке: «Перевернули НХЛ. Не суперзвезды, но сыграли полезно»
Юрий Новиков высоко отозвался об Андрее Кузьменко, Павле Бучневиче и Александре Барабанове.
Форварды «Ванкувера», «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе» вошли в рейтинг лучших контрактов в минувшем сезоне НХЛ по версии The Athletic.
«Эти трое ребят перевернули НХЛ. Кузьменко весь год был на слуху, он здорово отработал чемпионат и мощно сыграл. Это крепкий игрок, у него хорошее будущее.
Что касается Бучневича, то он тоже хорошо показал себя в сезоне. Мы рады за ребят. Они не являются вывеской НХЛ и суперзвездами, но у них получилось сыграть полезно. Это отличный пример для других игроков, который показывает им, что все зависит только от них.
То, что контракты этих парней назвали одними из самых ценных в НХЛ – знак того, что их там уважают. Наши ребята были лидерами в своих командах на протяжении всего сезона – это дорогого стоит.
Люди идут на Панарина и Тарасенко. Сыграть 82 матча на ведущих ролях в лиге – это уже отлично. Играть на команду, привлекать болельщиков и рекламу – это дорогого стоит.
А Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Если посчитать все доходы, то еще неизвестно, что полезнее. Чемпионат длится дольше, чем плей-офф, зрителей там больше», — сказал заслуженный тренер России.
Обычный уровень, ну выше среднего наверное, но до переворота далеко.
Следующий сезон покажет, это был разовый прыжок выше головы или выход на новый уровень.