Юрий Новиков о Кузьменко и Бучневиче в регулярке: «Перевернули НХЛ. Не суперзвезды, но сыграли полезно»

Теги Сент-Луис Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Юрий Новиков Павел Бучневич Александр Барабанов Андрей Кузьменко Хоккей

Юрий Новиков высоко отозвался об Андрее Кузьменко, Павле Бучневиче и Александре Барабанове.

Форварды «Ванкувера», «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе» вошли в рейтинг лучших контрактов в минувшем сезоне НХЛ по версии The Athletic.

«Эти трое ребят перевернули НХЛ. Кузьменко весь год был на слуху, он здорово отработал чемпионат и мощно сыграл. Это крепкий игрок, у него хорошее будущее.

Что касается Бучневича, то он тоже хорошо показал себя в сезоне. Мы рады за ребят. Они не являются вывеской НХЛ и суперзвездами, но у них получилось сыграть полезно. Это отличный пример для других игроков, который показывает им, что все зависит только от них.

То, что контракты этих парней назвали одними из самых ценных в НХЛ – знак того, что их там уважают. Наши ребята были лидерами в своих командах на протяжении всего сезона – это дорогого стоит.

Люди идут на Панарина и Тарасенко. Сыграть 82 матча на ведущих ролях в лиге – это уже отлично. Играть на команду, привлекать болельщиков и рекламу – это дорогого стоит.

А Кубок Стэнли – это Кубок Стэнли. Если посчитать все доходы, то еще неизвестно, что полезнее. Чемпионат длится дольше, чем плей-офф, зрителей там больше», — сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ну что они там перевернули, опять какая-то чушь. Отличный сезон провели каждый по своему, ну так порадуйся, к чему опять подобные лозунги...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Еремушкин
Молодцы парни!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Кого они там перевернули, это даже не 100 очков и не 50 шайб.

Обычный уровень, ну выше среднего наверное, но до переворота далеко.

Следующий сезон покажет, это был разовый прыжок выше головы или выход на новый уровень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий