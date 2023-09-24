«Виннипег» показал альтернативную форму в честь 100-летия ВВС Канады

«Виннипег» представил альтернативную форму в честь 100-летия ВВС Канады.

Специальная форма на сезон-2023/24 была создана в сотрудничестве между «Джетс», adidas, Королевскими военно-воздушными силами Канады (RCAF) и и отдает дань уважения джерси 1948 года, в которых играла команда «RCAF Флайерс», выигравшая Олимпиаду-1948.

На джерси голубого цвета есть красные и синие полосы и логотип «Джетс».

Команда сыграет в этой форме 4 декабря против «Каролины», 27 января против «Торонто» и 1 апреля против «Лос-Анджелеса».

Напомним, в 1948 году на Олимпийских играх в Санкт-Морице канадцы были представлены командой Королевских военно-воздушных сил Канады «RCAF Флайерс» из Оттавы. Команда состояла из действующих и бывших членов RCAF и военнослужащих канадской армии.

Изображение: официальный сайт « »