«Виннипег» показал альтернативную форму в честь 100-летия ВВС Канады

Теги Сборная Канады по хоккею НХЛ олимпийский хоккейный турнир Виннипег игровая форма стиль Хоккей

«Виннипег» представил альтернативную форму в честь 100-летия ВВС Канады.

Специальная форма на сезон-2023/24 была создана в сотрудничестве между «Джетс», adidas, Королевскими военно-воздушными силами Канады (RCAF) и НХЛ и отдает дань уважения джерси 1948 года, в которых играла команда «RCAF Флайерс», выигравшая Олимпиаду-1948.

На джерси голубого цвета есть красные и синие полосы и логотип «Джетс».

Команда сыграет в этой форме 4 декабря против «Каролины», 27 января против «Торонто» и 1 апреля против «Лос-Анджелеса».

Напомним, в 1948 году на Олимпийских играх в Санкт-Морице канадцы были представлены командой Королевских военно-воздушных сил Канады «RCAF Флайерс» из Оттавы. Команда состояла из действующих и бывших членов RCAF и военнослужащих канадской армии.  

 

Изображение: официальный сайт «Виннипега»

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Как-то плохо))
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