Моррисси предложил играть полное большинство – даже если уже забил: «Эгоистичный ответ, но я бы не возражал против этого»

Джош Моррисси предложил играть полное большинство даже с забитым голом.

Хоккеист ответил на вопрос о том, какое бы правило добавил в правила игры.

«Если забиваешь гол в большинстве, то продолжаешь играть в этом формате – все полные две минуты.

Я играю в большинстве, поэтому не возражал бы против этого, чтобы большинство длилось все две минуты.

Так что это может быть эгоистичный ответ», – сказал защитник « » .