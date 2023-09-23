Моррисси предложил играть полное большинство – даже если уже забил: «Эгоистичный ответ, но я бы не возражал против этого»
Джош Моррисси предложил играть полное большинство даже с забитым голом.
Хоккеист ответил на вопрос о том, какое бы правило добавил в правила игры.
«Если забиваешь гол в большинстве, то продолжаешь играть в этом формате – все полные две минуты.
Я играю в большинстве, поэтому не возражал бы против этого, чтобы большинство длилось все две минуты.
Так что это может быть эгоистичный ответ», – сказал защитник «Виннипега» Джош Моррисси.
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