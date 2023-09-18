Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующий хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й
Артемий Панарин вошел в топ-40 лучших действующий хоккеистов НХЛ.
Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Российский форвард «Рейнджерс» занял 32-е место.
40. Юусе Сарос (вратарь, «Нэшвилл»)
39. Тим Штюцле (форвард, «Оттава»)
38. Нико Хишир (форвард, «Нью-Джерси»)
37. Алекс Пьетранжело (защитник, «Вегас»),
36. Роопе Хинтц (форвард, «Даллас»)
35. Коннор Хеллибак (вратарь, «Виннипег»)
34. Стивен Стэмкос (форвард, «Тампа-Бэй»)
33. Брэд Маршанд (форвард, «Бостон»)
32. Артемий Панарин (форвард, «Рейнджерс»)
31. Мика Зибанежад (форвард, «Рейнджерс»)
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