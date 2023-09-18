Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующий хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й

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Артемий Панарин вошел в топ-40 лучших действующий хоккеистов НХЛ.

Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Российский форвард «Рейнджерс» занял 32-е место.

40. Юусе Сарос (вратарь, «Нэшвилл»)

39. Тим Штюцле (форвард, «Оттава»)

38. Нико Хишир (форвард, «Нью-Джерси»)

37. Алекс Пьетранжело (защитник, «Вегас»),

36. Роопе Хинтц (форвард, «Даллас»)

35. Коннор Хеллибак (вратарь, «Виннипег»)

34. Стивен Стэмкос (форвард, «Тампа-Бэй»)

33. Брэд Маршанд (форвард, «Бостон»)

32. Артемий Панарин (форвард, «Рейнджерс»)

31. Мика Зибанежад (форвард, «Рейнджерс»)

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7 комментариев

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Степан Паракин
Низковато
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Alcibiades
"Педарит не был зачислен в дружину трёхсот, что в спартанском войске считалось самым почётным, но ушёл весёлый и улыбающийся, радуясь, что в государстве есть триста воинов лучше, чем он". (с) Плутарх
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Bulat89
Интересно на каком месте будет Кучеров,постоянно его недооценивают.Среди нападающих должен по-любому быть в пятерке,по-мне так в тройке.
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Vedved
Ответ Бене Гессерит
За какие заслуги? С такой средней карьерой в топе делать нечего.
Ну, по сути - только последний плов вышел провальным.
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