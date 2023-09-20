Скотт Космачук: «Василевский – один из лучших в своем деле. Такие игроки не появляются по щелчку пальца»

Скотт Космачук поделился мнением об Андрее Василевском и Конноре Хеллибаке.

«Василевский – один из лучших в своем деле, возможно, даже лучший в мире прямо сейчас. Такие игроки не появляются по щелчку пальца.

Игра с ? Наш первый год в качестве профессионалов прошел в «Сент-Джонсе» (фарм-клубе « » в АХЛ с 2011 по 2015 год – прим. Sports.ru), и мы жили вместе. У меня получилось увидеть в первых рядах, что он делал за пределами льда, как готовился к матчам, что делал, чтобы стать лучше.

Сразу был виден его менталитет – он хотел быть среди лучших голкиперов . Он очень высокий – 193 см, – так что когда прорываешься к его воротам, то почти не видишь сетку – настолько он крупный. Он очень атлетичный, уделяет много внимания деталям. Это топ-вратарь по меркам НХЛ, он был ключевой частью всех успехов «Виннипега», нередко в одиночку выигрывал матчи в последние пару лет.

Хеллибак или ? Хочу побыть немного предвзятым, поэтому выберу североамериканца, а не европейца. Тем более что это мой друг. Всегда хочется, чтобы твои друзья преуспевали и добивались успеха. В конце концов, они оба являются великолепными голкиперами. Я был бы счастлив играть в одной команде с кем-либо из них», – сказал нападающий «Лады» .