Скотт Космачук: «Василевский – один из лучших в своем деле. Такие игроки не появляются по щелчку пальца»

Теги Лада Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Андрей Василевский Виннипег Скотт Космачук Коннор Хеллибак Чемпионат.com Хоккей

Скотт Космачук поделился мнением об Андрее Василевском и Конноре Хеллибаке.

«Василевский – один из лучших в своем деле, возможно, даже лучший в мире прямо сейчас. Такие игроки не появляются по щелчку пальца.

Игра с Хеллибаком? Наш первый год в качестве профессионалов прошел в «Сент-Джонсе» (фарм-клубе «Виннипега» в АХЛ с 2011 по 2015 год – прим. Sports.ru), и мы жили вместе. У меня получилось увидеть в первых рядах, что он делал за пределами льда, как готовился к матчам, что делал, чтобы стать лучше.

Сразу был виден его менталитет – он хотел быть среди лучших голкиперов НХЛ. Он очень высокий – 193 см, – так что когда прорываешься к его воротам, то почти не видишь сетку – настолько он крупный. Он очень атлетичный, уделяет много внимания деталям. Это топ-вратарь по меркам НХЛ, он был ключевой частью всех успехов «Виннипега», нередко в одиночку выигрывал матчи в последние пару лет.

Хеллибак или Василевский? Хочу побыть немного предвзятым, поэтому выберу североамериканца, а не европейца. Тем более что это мой друг. Всегда хочется, чтобы твои друзья преуспевали и добивались успеха. В конце концов, они оба являются великолепными голкиперами. Я был бы счастлив играть в одной команде с кем-либо из них», – сказал нападающий «Лады» Скотт Космачук.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
F1eury
Праймовый Василевский образца 2019-2022 - это глыба, бесспорно уже один из сильнейших в истории
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Спасибо отцу вратарю,за то что вырастил такого парня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий