Задоров об интервью: «Смогу что-то изменить в этом мире, надеюсь. Сейчас полный отстой творится»

Теги Калгари НХЛ Никита Задоров Политика Дэн Мильштейн Хоккей

Никита Задоров рассказал о своей подготовке к резонансному интервью.

«Разговор об этом зашел в июле. У меня был долгий разговор с женой и агентом [Дэном Мильштейном]. Мы взвесили все плюсы и минусы, и я подготовился к интервью…

Для меня было важно высказаться лично. Я надеюсь, что смогу что-то изменить в этом мире. Сейчас в нем полный отстой творится. Я думаю, что важно высказываться открыто.

Многие молодые ребята думают так же, как я. Надеюсь, что они смогут почувствовать мою поддержку», – приводит слова защитника «Калгари» TSN.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

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67 комментариев

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Uriy walmart
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Та все по делу говорит. Возможно вам просто обидно читать когда тыкает лицом в ротенберга и его тренерство. Но это правда, это надо принять
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-8
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Алекс Баландин
Никита красавец! Уважение
+51
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+23
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Shumi-jr
Ответ Александр Невский
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Вы Александр сидите в своем Беверли Хилс и снимайте фильмы, не надо нам тут про Россию
+24
-8
+16
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Джанлука Нальюка
Ответ Александр Невский
Комментарий скрыт
Закапывает себя все глубже и глубже ?
+17
-8
+9
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Артём Дзюба
Одеваясь в военные джерси с целью поддержки американской военщины, Никитос тоже думает об изменениях мира. Предварительно общаясь с женой и агентом
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Serge Vendino
Я согласен, но яиц особо не надо, чтобы говорить что-то из Северной Америки, когда с Россией связей уже почти не осталось. Мнение стереотипное - поэтому и говорю за что уважение и о каком изменении мира можно говорить. Для меня лично Задоров никак авторитетом не является, чтобы к нему прислушиваться.
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Андрей Балабаев
Ответ Юрий Костыгин
Про Никитоса всё стало ясно, когда его с радужным джерси нагнули.
Так он ещё и сказал что если Штаты завтра войну начнут, то он там останется так как работа😂. Видимо будет на кухне протестовать
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-3
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Olga.t
Ответ Азамат011989
Комментарий скрыт
Да, любой человек может внести свою лепту в изменение мира, если у него не рабская психология. А если вы считаете себя мелким винтиком, от которого ничего не зависит, то дурак здесь явно не Никита.
+19
-13
+6
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Барсиг Барсигович
Ответ Olga.t
Да, любой человек может внести свою лепту в изменение мира, если у него не рабская психология. А если вы считаете себя мелким винтиком, от которого ничего не зависит, то дурак здесь явно не Никита.
А бывали случаи когда мнение простого человека меняло мир? Кардинально?
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Дени Сыч
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Где на фотографии светофоры?
+4
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Splin
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий скрыт
А что ему этот статус? до балды
+6
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Serge Vendino
Ответ Алекс Баландин
Никита красавец! Уважение
По тому, какое впечатление раньше складывалось о Задорове, уважение может быть разве что за смелость дать интервью. А так он просто озвучил мейнстримное мнение, так скажем, оппозиции.
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-9
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muslim1978
🤡
+12
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Полосатый Октобус*)
Ответ lenson
Оказалось всего два хоккеиста в России с яйцами
Плохо когда вместо мозгов у людей яйца, конечно.
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FCKUZBASS
на главной, всякая фигня! а где новости про финал Кубка России по хоккею с мячом??????
+9
-7
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Юрий Костыгин
Про Никитоса всё стало ясно, когда его с радужным джерси нагнули.
+25
-23
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Hivaga22
Ответ Uriy walmart
Ох и кумиры у вас😁😁😁
Да уж не Юра Дудь, бог миловал))
+6
-4
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Ильдар М
хочешь менять - возвращайся в Россию и меняй. Иди в политику, благотворительностью занимайся, детский спорт развивай - много чем можно менять мир. А болтая из-за бугра с видом всё обо всём знающего человека ты можешь только поменять свое теплое место на еще более комфортное, получить лояльность местных хозяев еще на какое-то время, пока им это нужно. На Западе давно плевать (да и всегда было) на всех россиян и прочих аборигенов из-за пределов их "сада" (Боррель сказал, не я), независимо от позиции, которую они озвучивают. Попробуй там, в своей Америке, поменять что-то. Для начала.
+4
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MatrosBabay
Ответ Серый Кот
Правда? Факты покажи, а на слово тебе хрену с горы верить никто не будет.
А кто такой Ротенберг и какое право он имеет сравнивать ничего не значащую победу в хоккее с блокадой Ленинграда? И почему ему никто слова не сказал по этому поводу, разве это не оскорбление погибших в ВОВ? Просто одного блогера за это в тюрьму посадили, а тут тишина почему-то. А какой он тренер? А я в стратегии 30000 часов наиграл, может, мне пора стать министром обороны? Я хотя бы не буду для своих ребят патроны зажимать и наживаться на военной форме, как это делают наши депутатишки. А то отлично придумали, чуваки, вы идите умирайте в другую страну, но перед этим не забудьте взять кредит на экипировку, потому что мы уже всё освоили и втихаря распродали
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Бене Гессерит
Ещё один охотник за хайпом
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Дмитрий Нехорошков
Ответ Барсиг Барсигович
А бывали случаи когда мнение простого человека меняло мир? Кардинально?
Давайте всей планетой будем думать, что каждый из нас ничего не может поменять. Вот же далеко зайдём!
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sega megabitovich
чо он там изменить сможет? начни со своей игры 😁
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lenson
Ответ Ильдар М
хочешь менять - возвращайся в Россию и меняй. Иди в политику, благотворительностью занимайся, детский спорт развивай - много чем можно менять мир. А болтая из-за бугра с видом всё обо всём знающего человека ты можешь только поменять свое теплое место на еще более комфортное, получить лояльность местных хозяев еще на какое-то время, пока им это нужно. На Западе давно плевать (да и всегда было) на всех россиян и прочих аборигенов из-за пределов их "сада" (Боррель сказал, не я), независимо от позиции, которую они озвучивают. Попробуй там, в своей Америке, поменять что-то. Для начала.
Назаров, ты?
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Fanático
Он реально самый недалёкий среди хоккеистов. Про бoтов и 99.99% сообщений с поддержкой, просто в голос) У дудя как раз кроме бoтов никого и нет в подписоте, главный специалист по ним, с миллиардами просмотров, что и на спортсе в своё время успешно реализовал. Задоров реально этого не понимает, "гений".

- Этот большой Зи, вы же его знаете. Он немного осел. (с) Нэтан Маккиннон 😁
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Irina Kistler
Ответ Барсиг Барсигович
А бывали случаи когда мнение простого человека меняло мир? Кардинально?
Иисуса Христа...?)
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