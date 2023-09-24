Задоров об интервью: «Смогу что-то изменить в этом мире, надеюсь. Сейчас полный отстой творится»

Никита Задоров рассказал о своей подготовке к резонансному интервью.

«Разговор об этом зашел в июле. У меня был долгий разговор с женой и агентом [ ]. Мы взвесили все плюсы и минусы, и я подготовился к интервью…

Для меня было важно высказаться лично. Я надеюсь, что смогу что-то изменить в этом мире. Сейчас в нем полный отстой творится. Я думаю, что важно высказываться открыто.

Многие молодые ребята думают так же, как я. Надеюсь, что они смогут почувствовать мою поддержку», – приводит слова защитника « » TSN.

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