Сафронов о Задорове: «Ничтожно мнение окопавшихся за рубежом персонажей – ничего стране не дают. Закордонная философия нам в России не нужна»

Теги Калгари Андрей Сафронов НХЛ КХЛ Никита Задоров Чемпионат.com Хоккей

Андрей Сафронов высказался относительно позиции хоккеиста Никиты Задорова.

«Из-за бугра» очень легко учить всех жизни, но выглядит-то это недостойно.

Сейчас российский спорт в непростом положении – и тем не менее тысячи наших соотечественников продолжают упорно трудиться, бороться за победы и медали.

Посмотрите, как здорово выступили на чемпионате мира наши борцы, сколько путевок на Олимпиаду завоевали.

Даже если нас на ОИ не пустят, эти ребята показали всему миру силу русского спорта, русского характера.

Такие люди и должны быть примером. А если окопавшиеся за рубежом персонажи ничего не дают стране, то и ценность их мнения ничтожна.

Если у вас так болит сердце за Родину – так возвращайтесь и работайте тут.

Делайте что умеете, созидайте, поднимайте хоккей и другие виды спорта. Вносите свой вклад в развитие и доказывайте свою компетентность конкретными делами.

Самоотверженный труд на благо отечественного спорта – это достойное деяние под силу только профессионалам и людям, любящим свою Родину.

А закордонная философия нам тут в России не нужна», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

15 комментариев

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Игрок777
Ларин сегодня работает в авральном режиме😄
+13
-1
+12
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Alex_V69
Может, вместе с философией Сафронов откажется и от закордонных шмоток, гаджетов, машин и вообще технологий,
Кстати, а какие философы у нас тогда останутся? Ильин?
+13
-2
+11
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Деревянная рука
Ответ Alex_V69
Может, вместе с философией Сафронов откажется и от закордонных шмоток, гаджетов, машин и вообще технологий, Кстати, а какие философы у нас тогда останутся? Ильин?
Дугин и его дочка
+6
0
+6
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Vadoniy
Чем там уголовка-то на сафронова закончилась?
+5
-1
+4
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Ми Ша
А не тот ли это Сафронов который должен сидеть в тюрьме за много миллионные растраты(хищения)?
+3
0
+3
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JV
Ответ Alex_V69
Может, вместе с философией Сафронов откажется и от закордонных шмоток, гаджетов, машин и вообще технологий, Кстати, а какие философы у нас тогда останутся? Ильин?
Ильин тоже эмигрант, жил в Германии, умер в Швейцарии… Из философов останутся только Назаров и кожевников…)
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Денис Давыдов
о да возвращайтесь в Россию, дадим вам за слова статус иноагента, когда понадобится заведем уголовку, в конце концов можем и в армию отправить, а может и куда похуже 🤣
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личные рекорды это не хоккей
конечно наш спорт в непростой ситуации, а что вы функционеры от спорта сделали чтобы вылезти из этой опы, только деньги накидываете спортсменам прививая не патриотизм а ненависть населения о таком не справедливом распределении , не страшно попасть в опу, есть шанс выбраться, страшно начать обживаться там , что вы и делаете
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Angelgirl
Мнение зарвавшихся здесь, ничтожно!
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Деревянная рука
Про русский характер борцов прям в точку))
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Machine Head
Кто такой Сафронов , что его тут печатают ?
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bsanchezb
Похоже у этого персонажа тот же автор
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личные рекорды это не хоккей
что касаемо патриотизма, так верните в страну приказом Овечкина, Кучерова, Василевского ну и остальных всех, расскажите про патриотизм, что с ними КХЛ станет сильнее а НХЛ слабее а их хозяева наши враги беднее, что они враги наши и развлекать их там это не патриотично и тем более брать их кровавые деньги, вот этим докажите свой курс на усиление страны, тех кто не захочет в окопавшихся врагов сразу определите а остальных в пример ставить будете
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antineutrino
снова какая-то муть без конкретики. с чем из сказанного Задоровым не согласен этот гражданин?
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