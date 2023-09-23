Сафронов о Задорове: «Ничтожно мнение окопавшихся за рубежом персонажей – ничего стране не дают. Закордонная философия нам в России не нужна»

Андрей Сафронов высказался относительно позиции хоккеиста Никиты Задорова.

«Из-за бугра» очень легко учить всех жизни, но выглядит-то это недостойно.

Сейчас российский спорт в непростом положении – и тем не менее тысячи наших соотечественников продолжают упорно трудиться, бороться за победы и медали.

Посмотрите, как здорово выступили на чемпионате мира наши борцы, сколько путевок на Олимпиаду завоевали.

Даже если нас на ОИ не пустят, эти ребята показали всему миру силу русского спорта, русского характера.

Такие люди и должны быть примером. А если окопавшиеся за рубежом персонажи ничего не дают стране, то и ценность их мнения ничтожна.

Если у вас так болит сердце за Родину – так возвращайтесь и работайте тут.

Делайте что умеете, созидайте, поднимайте хоккей и другие виды спорта. Вносите свой вклад в развитие и доказывайте свою компетентность конкретными делами.

Самоотверженный труд на благо отечественного спорта – это достойное деяние под силу только профессионалам и людям, любящим свою Родину.

А закордонная философия нам тут в России не нужна», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.