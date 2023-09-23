Андрей Коваленко: «Что можно простить Гашеку, не простить Задорову. Доминик хотя бы не вытирает ноги о свой народ. Приглашаю Никиту на Донбасс – чтобы мозги встали на место»

Теги Калгари Андрей Коваленко Алексей Житник Доминик Гашек НХЛ Никита Задоров Политика Хоккей

Андрей Коваленко после интервью Никиты Задорова позвал защитника на Донбасс.

– Получили Доминика Гашека – 2? 

– Хрен с ним, с Гашеком. Когда-то Доминик был великим вратарем – и он хотя бы не вытирает ноги о свой народ. На критике спецоперации и России Гашек тупо едет на лыжах, делая себе политическую карьеру в Чехии. Бог ему судья.

Но то, что, наверное, можно простить Гашеку, нельзя простить Задорову. Ни одной попытки понять свой народ и свое государство! И обвинения в клептократии из страны, где президент чаще общается с иными мирами и, кажется, в маразме. Позорище!

– Что делать с Задоровым?

– Пару месяцев назад через прессу пригласил на Донбасс Гашека, чтобы попытаться на месте событий в чем-то разобраться. Слышал, что он часто общается с Алексеем Житником, при желании мог бы спокойно на меня выйти. Но пока молчание. Хотя думаю, что скоро выйдет – когда политика в Чехии развернется, и пузырь пропаганды лопнет.

Так вот, теперь приглашаю на Донбасс Задорова. Неделю на пляже в Майами в данной ситуации ему было бы правильно поменять на неделю в Мариуполе. Чтобы мозги встали на место. И чтобы избежать позора в своей стране, – сказал олимпийский чемпион и бывший депутат Государственной думы. 

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43 комментария

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Ovi174
Коваленко, а ты сам то на Донбассе был, чтобы туда Задорова звать??? Может сына твоего туда отправим, ему как раз 18 уже есть?!
+52
-5
+47
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Jeff Lebowski
Родина - не жопа президента, а народ - не кооператив "Озеро".
+43
-2
+41
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Gleb
Ответ Сергей Ветродуев
Комментарий удален модератором
Всмысле подстраивается?

У России в 2023 году нет никаких перспектив, всё катится к чертям, разве с этим можно поспорить?
+25
-4
+21
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Деревянная рука
Зачем ему туда ехать?)я так понимаю у коваленки аргументов кроме "а я вот на данбас езжу" и нет больше.До конца жизни будет пяткой в грудь себя бить как те вояки "я за тебя воевал"
+20
-2
+18
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Vladislav Zhalobkevich
И что он там увидит? Аналог СССР в миниатюре, где публичным людям из-за рубежа подсовывали специально обученных комсомольских активистов?
+17
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+17
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Atsuktuvas
Ответ Vladislav Zhalobkevich
И что он там увидит? Аналог СССР в миниатюре, где публичным людям из-за рубежа подсовывали специально обученных комсомольских активистов?
Увидит полуразваленную "Донбасс-Арену", на которой при Украине проводили матчи футбольного Евро и ЛЧ...
+17
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Сергей Ветродуев
Комментарий удален модератором
Милый, забавный обратный карго-культ. Вот как раз за позицию Задорова - не платят. В отличии от позиции Коваленко, за которую публичным людям выдают миллионы государственных вкусняшек.
Просто у Задорова есть доступ к различным источникам информации, а у 70-80% жителей РФ - нету. Так как интереса к ним нету.
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Stop-D
Товарищ слишком высокого мнения о себе. С чего он решил, что он интересен Задорову или Гашеку)
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Olga.t
Какая гнусь этот бывший спортсмен...
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Jeff Lebowski
Так-то Задоров тоже народ, и имеет право высказывать своё мнение через рот и в письменной форме.
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Mac Miller
Какое отношение Коваленко имеет к Донбассу?
+9
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Деревянная рука
Ответ Mac Miller
Какое отношение Коваленко имеет к Донбассу?
Как это какое?он тоже наживается на войне как и многие
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Заборостроитель
поддайте бывшему депутату государственной думы
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цэсемьэр
знатно все-таки пригорело😁
пришлось даже посмотреть это интервью - ничего особенного, проблематика трёх-четырёхлетней давности.
у него своё мнение, у кого другого своё. а вот у всех воспалившихся, по всей видимости, собственного мнения нет, ну или оно настолько ничтожно, что им можно пренебречь.
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sled
В Запорожье к Рогозину!
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Артём Сергеев
режим вытирает ноги об народ, всеми этими сомнительными деиствиями, а Задоров вроде ничего плохого не сказал
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Марсель Объелся
Приглашаю Коваленко во Флориду
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seka@
А чем это тебя Задоров обидел? Тоже мне, защитник родины нашёлся, в Путин-тим и так сейчас принимают, не надо так вылизывать прилюдно
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Ylli Spahiu
что касается тупости надо пересмотреть кто тупой ! Гашек или Коваленко ? Я думаю это второй!
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Артем Проскуряков
Ответ Денис Погодин
Задорову надо быть до конца принципиальными. Пусть откажется от российского гражданства. От родителей и Родины он уже отказался. Для него это проблемой не будет
А критика руководства страны значит отказ от родины?
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Деревянная рука
Ответ Заборостроитель
поддайте бывшему депутату государственной думы
же не манж па сис жур
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Tima_Milan
приглашаю на Донбасс Задорова - сказал Танк )
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zenitka
Как только Задоров окажется в России,то сразу же будет призван в армию,не доехав до Донбасса.Ну а в Донбасс,может уже через год,в качестве контрактника или мобилизованного
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bold
Гражданин США высказался , ждем мнение гражданина из Швейцарии
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icey_punk
Russia-Hockey.ru
Главный редактор - Игорь Ларин
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