Андрей Коваленко после интервью Никиты Задорова позвал защитника на Донбасс.

– Получили Доминика Гашека – 2?

– Хрен с ним, с Гашеком. Когда-то Доминик был великим вратарем – и он хотя бы не вытирает ноги о свой народ. На критике спецоперации и России Гашек тупо едет на лыжах, делая себе политическую карьеру в Чехии. Бог ему судья.

Но то, что, наверное, можно простить Гашеку, нельзя простить Задорову. Ни одной попытки понять свой народ и свое государство! И обвинения в клептократии из страны, где президент чаще общается с иными мирами и, кажется, в маразме. Позорище!

– Что делать с Задоровым?

– Пару месяцев назад через прессу пригласил на Донбасс Гашека, чтобы попытаться на месте событий в чем-то разобраться. Слышал, что он часто общается с Алексеем Житником, при желании мог бы спокойно на меня выйти. Но пока молчание. Хотя думаю, что скоро выйдет – когда политика в Чехии развернется, и пузырь пропаганды лопнет.

Так вот, теперь приглашаю на Донбасс Задорова. Неделю на пляже в Майами в данной ситуации ему было бы правильно поменять на неделю в Мариуполе. Чтобы мозги встали на место. И чтобы избежать позора в своей стране, – сказал олимпийский чемпион и бывший депутат Государственной думы.

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