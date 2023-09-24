Кожевников об интервью Задорова: «У ведущего любимая тема – заднеприводная. С другой стороны – наш легионер, круживший по НХЛ с разноцветным флагом. Ждал парада, непорядок!»
Александр Кожевников пошутил по поводу интервью Никиты Задорова.
Защитник «Калгари» высказал мнение, что комментарии за Кожевникова пишет другой человек.
– Александр Викторович, хоккейная Россия уже четыре дня ждет ваш ответ на двухчасовое интервью талантливого защитника «Калгари» Никиты Задорова – а вы молчите. Непорядок!
– Не волнуйтесь, все под контролем. Был день рождения, было много семейных и хоккейных дел, поэтому не хватило времени на изучение. Но ваши коллеги мне какие-то моменты пересказали – и короткий коммментарий я дал.
Но вот вчера интервью посмотрел. И напрасно – потерянное время.
– Почему?
– Ожидал увидеть спор о том, что окружает хоккей – как в свое время с вашим главным редактором [Игорем Лариным], это было одно из самых оригинальных интервью. Но просчитался – только нудная политика, а такой «пургой» забит весь интернет.
Задоров сразу сказал, что ненавидит пропаганду от CNN – а потом полтора часа пересказывал штампы именно с этого канала. Забавный парень!
Вообще у этого дуэта был шанс собрать все рейтинги. С одной стороны – ведущий, у которого любимая тема – заднеприводная. С другой – единственный наш легионер, который кружил по НХЛ с разноцветным флагом. Ждал парада (смеется).
Так что вот где непорядок! Тему спецоперации отработали, а о втором пункте обязательной американской программы – забыли. Предупреждаю, могут привлечь по статье – за отсутствие ЛГБТ-пропаганды, – сказал двукратный олимпийский чемпион со смехом.
причем как сказал, что знает на 146% - Юра согласился, что уж ОЧЕНЬ СКЛАДНО пишут ;)
Да, авторская реплика без писанины от главреда🤣
- сам себя не похвалишь не кто не похвалит 🤪🤪