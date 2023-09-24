Кожевников об интервью Задорова: «У ведущего любимая тема – заднеприводная. С другой стороны – наш легионер, круживший по НХЛ с разноцветным флагом. Ждал парада, непорядок!»

Теги Калгари НХЛ Александр Кожевников Никита Задоров ЛГБТ Юрий Дудь Политика Хоккей

Александр Кожевников пошутил по поводу интервью Никиты Задорова.

Защитник «Калгари» высказал мнение, что комментарии за Кожевникова пишет другой человек.

– Александр Викторович, хоккейная Россия уже четыре дня ждет ваш ответ на двухчасовое интервью талантливого защитника «Калгари» Никиты Задорова – а вы молчите. Непорядок!

– Не волнуйтесь, все под контролем. Был день рождения, было много семейных и хоккейных дел, поэтому не хватило времени на изучение. Но ваши коллеги мне какие-то моменты пересказали – и короткий коммментарий я дал.

Но вот вчера интервью посмотрел. И напрасно – потерянное время.

– Почему?

– Ожидал увидеть спор о том, что окружает хоккей – как в свое время с вашим главным редактором [Игорем Лариным], это было одно из самых оригинальных интервью. Но просчитался – только нудная политика, а такой «пургой» забит весь интернет. 

Задоров сразу сказал, что ненавидит пропаганду от CNN – а потом полтора часа пересказывал штампы именно с этого канала. Забавный парень!

Вообще у этого дуэта был шанс собрать все рейтинги. С одной стороны – ведущий, у которого любимая тема – заднеприводная. С другой – единственный наш легионер, который кружил по НХЛ с разноцветным флагом. Ждал парада (смеется).

Так что вот где непорядок! Тему спецоперации отработали, а о втором пункте обязательной американской программы – забыли. Предупреждаю, могут привлечь по статье – за отсутствие ЛГБТ-пропаганды, – сказал двукратный олимпийский чемпион со смехом.

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14 комментариев

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Харламов Никита
Ответ Booligan
Сомневаюсь, что кожева в курсе, кто-то ему подсказал
так Задоров в том интервью прямо сказал, что от имени Кожевникова, что от имени Назарова - кто то другой пишет ;)
причем как сказал, что знает на 146% - Юра согласился, что уж ОЧЕНЬ СКЛАДНО пишут ;)
+24
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+22
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Booligan
Сомневаюсь, что кожева в курсе, кто-то ему подсказал
+14
-2
+12
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Oleg Olegov
Ответ Харламов Никита
так Задоров в том интервью прямо сказал, что от имени Кожевникова, что от имени Назарова - кто то другой пишет ;) причем как сказал, что знает на 146% - Юра согласился, что уж ОЧЕНЬ СКЛАДНО пишут ;)
Ларин и пишет. И сам себя упоминает.
+10
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Заборостроитель
С утра воскресенья кто-то вспомнил про интервью Ларина 15 года.
Да, авторская реплика без писанины от главреда🤣
+7
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Михаил Опякин
После фразы "Был день рождения" я понял, в каком состоянии уважаемый специалист давал комментарий.
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Харламов Никита
Ответ Oleg Olegov
Ларин и пишет. И сам себя упоминает.
как говорится:
- сам себя не похвалишь не кто не похвалит 🤪🤪
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Олег Кузнецов
Махровый эсэсэровец Кожевников оказывается в теме новостей CNN и актуальной повестки ЛГБТ. Тогда кто повернут на этой теме? Получается Кожевников.
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HCBV
Такое впечатление что вопросы задаёт и на них же отвечает один и тот же человек, видимо так и есть...
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Bobby Clarke
Только что узнал, что это Ларин клепает интервью данного колдыря. Не удивительно
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Персональные данные Номер 67327384
Кожевников о словах Гашека о словах Задорова
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