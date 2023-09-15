Доминик Гашек объяснил, почему НХЛ должна платить Украине 2-4 млрд долларов.

Бывший вратарь сборной вчера заявил: «Овечкин в – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

– Почему эта сумма составляет 2-4 млрд? Ведь между двумя и четырьмя миллиардами есть огромная финансовая разница. Если посмотреть логически, то в НХЛ играет 60 россиян, в лиге - 700 игроков, а общая выручка НХЛ в прошлом году составила 5,2 млрд.

Получается, что вы можете требовать компенсацию в размере 8,5% от 5,2 млрд, то есть 445 млн. Но откуда взялись 4 млрд?

– Я считаю, что половина доходов НХЛ – это адекватная компенсация. Конечно, ее можно погасить в течение более длительного периода времени, – сказал .