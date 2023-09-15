Гашек о том, почему НХЛ должна платить Украине 2-4 млрд долларов за россиян: «Половина доходов лиги – это адекватная компенсация»

Теги Сборная России по хоккею Доминик Гашек НХЛ сборная Украины Федерация хоккея Украины Политика Матч ТВ деньги Хоккей

Доминик Гашек объяснил, почему НХЛ должна платить Украине 2-4 млрд долларов.

Бывший вратарь сборной Чехии вчера заявил: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

– Почему эта сумма составляет 2-4 млрд? Ведь между двумя и четырьмя миллиардами есть огромная финансовая разница. Если посмотреть логически, то в НХЛ играет 60 россиян, в лиге - 700 игроков, а общая выручка НХЛ в прошлом году составила 5,2 млрд.

Получается, что вы можете требовать компенсацию в размере 8,5% от 5,2 млрд, то есть 445 млн. Но откуда взялись 4 млрд?

– Я считаю, что половина доходов НХЛ – это адекватная компенсация. Конечно, ее можно погасить в течение более длительного периода времени, – сказал Гашек

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29 комментариев

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Ебздрогыч
Гашек головного мозга
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Виталий
Ответ nemishiko
Интересно бы послушать на этот счет мнение боссов нхлии))
их мнение уже известно - просто игнорить этого дурачка
+10
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Hivaga22
Прост праздник какой-то)) Гашек пытается отменить НХЛ))
+8
-1
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Александр Филиппов
а мы думали что Третьяк бывший легендарный голкипер, который не дружит с головой. Но Гашек вышел на иной уровень ))
+5
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Амфитрион
Интересно, что подобные популисты не имеют нации, страны, расы и т.п. Гашек несет параноидальный бред, не понимая что тем самым дискредитирует и себя, и свои идеи, с другой стороны, брызжа слюной, вопят про дурку депутаты-псевдопатриоты.
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svft
нет, это точно ошибка, Гашик он
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kai.domov
И неплохо бы белочехам выставить счет за русское золото.
+4
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dudkinrs82
Про Гашека одна новость дурнее другой.
Не знает уже на чем хайпануть
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nemishiko
Интересно бы послушать на этот счет мнение боссов нхлии))
+3
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stprk1982@mail.ru
Вот его штырит 😁😁😁
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RWMen
А ведь он и правда неадекватный, видимо на тренировках играл без шлема!
+2
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Кирилл19
Ответ Einfach Safari
кожевников путинкой упарывается, а Гашек бехеровкой похоже)
Не, Бехеровка хорошая штука, добрая, тут больше похоже на запрещённые сильнодействующие
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Копатель морей
Чехия должна вернуть половину от всей экономической помощи в рамках СЭВ))
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Александр Филиппов
Ответ kai.domov
Гашек делает чехам прекрасную рекламу. Теперь боссы НХЛ не раз подумают прежде чем подписывать какого-нибудь талантливого чеха.
не думаю что это так работает.
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Oleg Olegov
Блин, ему бы на какое нибудь алко тв шоу с Медведевым.
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Дмитрий9779
Держите наркомана.
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Yony
Я вообще всегда думал, что 4 это половина от восьми, а не от 5,2
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Магомед Саид Амирханов
Гашек - это что-то, вообще мозги где-то за воротами оставил?
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Mephi027
Срочно к доктору
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viktorpavlov70
А он сам ничего не хочет НХЛ вернуть?
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kai.domov
Гашек делает чехам прекрасную рекламу. Теперь боссы НХЛ не раз подумают прежде чем подписывать какого-нибудь талантливого чеха.
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Вадим flanec
Ответ Амфитрион
Интересно, что подобные популисты не имеют нации, страны, расы и т.п. Гашек несет параноидальный бред, не понимая что тем самым дискредитирует и себя, и свои идеи, с другой стороны, брызжа слюной, вопят про дурку депутаты-псевдопатриоты.
Ну а что здесь не так. Если Гашек параноик, то его место в дурдоме.
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zho3716
Считает и все тут))
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Александр Невский
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Украине лучше черные пакеты купить нужно .
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Евгений Исаев
Такое ощущение, что в переводе с чешского "Гашек" - Йэбанько)))
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