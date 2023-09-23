«Авангард» проиграл «Нефтехимику» на последней секунде овертайма – 1:2. Омичи уступили 2 раза подряд впервые в сезоне

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Михаил Кравец Андрей Белозеров Хоккей

«Авангард» впервые в этом розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ проиграл дважды подряд.

Сегодня команда Михаила Кравеца потерпела поражение от «Нефтехимика». На последней секунде овертайма гол забил нападающий Андрей Белозеров – и принес своей команде победу со счетом 2:1.

21 сентября омичи уступили «Сибири» (3:4). Всего у них три поражения за 8 матчей.

Далее «Авангард» встретится с «Автомобилистом» – это случится 25 сентября.

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1 комментарий

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Rodgeras
Сезон только начался. В этом сезоне больше первого рауда и не пройдём походу.
+3
-1
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