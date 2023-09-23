«Авангард» проиграл «Нефтехимику» на последней секунде овертайма – 1:2. Омичи уступили 2 раза подряд впервые в сезоне

«Авангард» впервые в этом розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ проиграл дважды подряд.

Сегодня команда потерпела поражение от « ». На последней секунде овертайма гол забил нападающий – и принес своей команде победу со счетом 2:1.

21 сентября омичи уступили «Сибири» (3:4). Всего у них три поражения за 8 матчей.

Далее « » встретится с «Автомобилистом» – это случится 25 сентября.