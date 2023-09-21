Кравец о поражении от «Сибири»: «Авангард» точно заслужил очко. Ребят не в чем упрекнуть»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец считает, что «Авангард» заслужил минимум ничью в игре с «Сибирью».

«Авангард» проиграл «Сибири» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на отметке 58:58 в третьем периоде.

«Как всегда с «Сибирью», получилась очень напряженная и интересная игра.

Отлично начали первый период, очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, ребят не в чем упрекнуть.

Хорошо катались, двигались, моменты создавали. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать.

Конечно, в концовке, сравняв счет, нужно доводить игру до положительного результата.

Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе. Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Сибирь» обыграла «Авангард» (4:3). Команда Кравца отыгралась с 1:3, забила вшестером на 58:24, но пропустила на 58:58 и проиграла

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12 комментариев

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Дмитрий Сподаренко
А как же наш Вратарь-Долбан? Я понимаю были голы в которых виновата вся команда, но последний... Ждём Мишурова в основе хотя бы на следующую игру.
+5
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+5
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Den Sh
Что здесь анализировать и исправлять... и так понятно, что ошибка в воротах сегодня стояла
+4
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+4
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Alter Ego
Ответ Евгений Кожевин
Демченко точно очко заслужил
В очко
+5
-1
+4
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Алексей Тарлыков
Да, обидно. Все решила игра вратарей.
+2
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Muslim ogly
А Сибирь в Омске заработала на очко, когда пропустила два с рикошета. Но Вася пропускал не с рикошета. Спрячь его подальше и больше не показывай. Это уровень ВХЛ. Но Курьянов продолжает заниматься мазохизмом и подбирает сбитых лётчиков.
+1
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Святослав Белимов
Ответ Евгений Кожевин
Демченко точно очко заслужил
как то вы случайно букву В пропустили) ((
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Евгений Кожевин
Демченко точно очко заслужил
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Rodgeras
Ясно. Демченко не ребята!
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Sever12
да, не поспоришь, Ава на играли на нечью, как то перевернулась игра во втором отрезки, Сибирь проснулась поздновато, но а вялость в начале расслабила Авангард, в целом получилась хорошая встреча, есть на чем работать нам и Вам, соседи....
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Александр Маслов
у Кравца, всегда все хорошо,не к чему придраться, ощущение что все в совершенстве, о ли?
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Rodgeras
Ответ Дмитрий Сподаренко
А как же наш Вратарь-Долбан? Я понимаю были голы в которых виновата вся команда, но последний... Ждём Мишурова в основе хотя бы на следующую игру.
Будет такой график. 6 Демченко, 1 Мишуров. Как же я этого не хочу!
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