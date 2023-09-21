Кравец о поражении от «Сибири»: «Авангард» точно заслужил очко. Ребят не в чем упрекнуть»
Михаил Кравец считает, что «Авангард» заслужил минимум ничью в игре с «Сибирью».
«Авангард» проиграл «Сибири» (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, пропустив решающий гол на отметке 58:58 в третьем периоде.
«Как всегда с «Сибирью», получилась очень напряженная и интересная игра.
Отлично начали первый период, очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, ребят не в чем упрекнуть.
Хорошо катались, двигались, моменты создавали. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать.
Конечно, в концовке, сравняв счет, нужно доводить игру до положительного результата.
Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе. Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
«Сибирь» обыграла «Авангард» (4:3). Команда Кравца отыгралась с 1:3, забила вшестером на 58:24, но пропустила на 58:58 и проиграла
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