Кравец о поражении от «Сибири»: «Авангард» точно заслужил очко. Ребят не в чем упрекнуть»

Михаил Кравец считает, что «Авангард» заслужил минимум ничью в игре с «Сибирью».

«Авангард» проиграл « » (3:4) в матче Фонбет чемпионата , пропустив решающий гол на отметке 58:58 в третьем периоде.

«Как всегда с «Сибирью», получилась очень напряженная и интересная игра.

Отлично начали первый период, очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, ребят не в чем упрекнуть.

Хорошо катались, двигались, моменты создавали. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать.

Конечно, в концовке, сравняв счет, нужно доводить игру до положительного результата.

Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе. Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше», – сказал главный тренер « » .

«Сибирь» обыграла «Авангард» (4:3). Команда Кравца отыгралась с 1:3, забила вшестером на 58:24, но пропустила на 58:58 и проиграла