Кузнецов о разговоре с Беттмэном в 2019-м: «Петушары из профсоюза сели такие: «Мы за тебя будем заступаться». А получилось, что я просто час слушал, что я говно»

Теги дисквалификации Вашингтон Билл Дэйли Гэри Беттмэн НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Евгений Кузнецов контент Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о своей 3-матчевой дисквалификации в НХЛ в 2019-м.

В августе 2019 года нападающий сборной России был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова в сборной России истек 12 июня 2023 года.

При этом НХЛ в 2019 году дисквалифицировала его всего на три матча. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн принял такое решение после личной встречи с игроком и представителями профсоюза.

– Одно дело – тебя в России, в сборной отстранили, ИИХФ, на международной арене не мог играть. А НХЛ, клуб, лига, профсоюз – что было на другой стороне?

– Ничего и не было даже. Если бы не мое желание извиниться перед клубом за такую ошибку, то, наверное, вообще была бы тишина.

Поехал в офис к Беттмэну с профсоюзом. Они вообще говорят: «Тебя не могут наказывать, зачем ты сюда едешь?» Я говорю: «Неудобно, людей подвел». Надо приехать хотя бы, посмотреть человеку в глаза.

Приехал, сели в офисе. Профсоюз изначально говорит: «Не переживай, сейчас зайдешь к Беттмэну. Просто разговор отца и сына будет, морали почитает тебе. Просто спокойно послушай». Я говорю: «Да я нормальный человек, не переживайте».

Мы сели. Эти три петушары из профсоюза сели такие: «Мы за тебя будем заступаться. Чуть одно слово скажет, мы там...» Беттмэн садится и как давай нагнетать. Нагнетает и нагнетает. Я сижу и думаю, он на самом деле пихает или нет?

Я извинился. Говорю: «Я по-человечески к вам пришел, сам, без агента». Он говорит: «Я уважаю это, спасибо, молодец».

Рядом сидит Билл Дэйли, говорит: «Я считаю, на 20 матчей дисквалификацию надо делать». Я как давай ржать. А те три [с профсоюза] – смотрю, а у них ком в горле.

Вот эти люди должны были заступиться, встать, [начать] какой-то диалог. А получилось, что я просто час слушал, что я говно.

Выхожу, сажусь в такси, агенту говорю: «Вот так, 20 игр». Он ржать давай. Потом звонит и говорит: «Можно мы три игры сделаем? Две игры как-то мало, давай три игры дисквалификации». Меня еще уговаривали, чтобы я взял три игры, – сказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

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9 комментариев

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Nachalnik
Ну и лексика, сразу видно спортсмена
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Suprmaro
Петушары это сильно. Походу Кожевникову он тексты пишет
+9
-2
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Георгий Волков
Но профсоюз в данной ситуации реально пeтушapы
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Igorsm
Ответ Suprmaro
Петушары это сильно. Походу Кожевникову он тексты пишет
в штатах любят чикенами называть))
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Bambus
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Вот молодец какой,всю их сущность выдал
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Sergey Smolensky
А не подставили ли его этим не вырезанным моментом?
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2hsjck49rf
Надо смотреть видео, он ржал когда это рассказывал, а в тексте кажется очень грубо
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продавец-пипец
Ответ Suprmaro
Петушары это сильно. Походу Кожевникову он тексты пишет
кожефффникоффф читать не умеет, кто бы ему чего не писал!
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