Кузнецов дисквалифицирован на 3 матча НХЛ за употребление кокаина 😅

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Соответствующее решение принял комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн после встречи с хоккеистом и представителями ассоциации игроков лиги.
В заявлении НХЛ отмечается, что игрок наказан за неподобающее поведение.
Кузнецов уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать свое отстранение.
Таким образом, хоккеист не поможет «Вашингтону» в трех стартовых матчах регулярного чемпионата.
Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года за употребление кокаина. Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.