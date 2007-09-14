Кузнецов дисквалифицирован на 3 матча НХЛ за употребление кокаина 😅

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата , сообщает пресс-служба лиги.

Соответствующее решение принял комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн после встречи с хоккеистом и представителями ассоциации игроков лиги.

В заявлении НХЛ отмечается, что игрок наказан за неподобающее поведение.

Кузнецов уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать свое отстранение.

Таким образом, хоккеист не поможет «Вашингтону» в трех стартовых матчах регулярного чемпионата.

Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года за употребление кокаина. Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.