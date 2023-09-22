89-летний ветеран СКА Литовко о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда: «Уверен, что это может вдохновить ребят. Даже в мое время была подобная мотивация»

Ветеран СКА считает, что упоминания о блокаде могут вдохновить нынешних игроков.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«СКА было очень важно прервать серию поражений. При этом у неудач были объективные причины. Да, обычные болельщики могут начать критиковать, но важно понимать, что предсезонка еще, по сути, не закончилась. Роман Ротенберг правильно сделал, что скорректировал подготовку – в плей-офф это очень пригодится.

Впереди сложный выезд на Дальний Восток – могу только передать слова поддержки команде и главному тренеру. У них все есть – они постепенно вышли из предсезонки, игра обязательно пойдет. Самое важное – это настрой. Он начинается с вечера предыгрового дня – надо пораньше лечь спать, настроиться и победа придет.

Что касается слов про прорыв блокады. Понимаете, у меня отец и мать погибли, защищая Ленинград по время войны. Все, у кого есть медаль за оборону Ленинграда – настоящие герои. Пусть сейчас много хоккеистов не из нашего города, но им тоже можно объяснить, рассказать, за команду какого города они выступают.

Уверен, что это действительно может вдохновить ребят. Даже в мою бытность игроком и тренером приходилось использовать подобную мотивацию. Бывает, идет тяжелая игра, еще и на открытом воздухе, на морозе. Мы проигрываем после первого-второго периода. Соберемся в раздевалке и между собой: «Давайте соберемся ребята, мы же ленинградцы, блокадники. Давайте выиграем этот матч».

Простые слова, но мы после них выходили и побеждали. Я сам общаюсь с внуками, по случаю рассказываю им про войну, про то, что перенес Ленинград во время блокады. Эти жизненные беседы очень важны», – сказал 89-летний экс-вратарь СКА Станислав Литовко.

Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»