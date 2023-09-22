89-летний ветеран СКА Литовко о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда: «Уверен, что это может вдохновить ребят. Даже в мое время была подобная мотивация»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Ветеран СКА считает, что упоминания о блокаде могут вдохновить нынешних игроков.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«СКА было очень важно прервать серию поражений. При этом у неудач были объективные причины. Да, обычные болельщики могут начать критиковать, но важно понимать, что предсезонка еще, по сути, не закончилась. Роман Ротенберг правильно сделал, что скорректировал подготовку – в плей-офф это очень пригодится.

Впереди сложный выезд на Дальний Восток – могу только передать слова поддержки команде и главному тренеру. У них все есть – они постепенно вышли из предсезонки, игра обязательно пойдет. Самое важное – это настрой. Он начинается с вечера предыгрового дня – надо пораньше лечь спать, настроиться и победа придет.

Что касается слов Романа Ротенберга про прорыв блокады. Понимаете, у меня отец и мать погибли, защищая Ленинград по время войны. Все, у кого есть медаль за оборону Ленинграда – настоящие герои. Пусть сейчас много хоккеистов не из нашего города, но им тоже можно объяснить, рассказать, за команду какого города они выступают.

Уверен, что это действительно может вдохновить ребят. Даже в мою бытность игроком и тренером приходилось использовать подобную мотивацию. Бывает, идет тяжелая игра, еще и на открытом воздухе, на морозе. Мы проигрываем после первого-второго периода. Соберемся в раздевалке и между собой: «Давайте соберемся ребята, мы же ленинградцы, блокадники. Давайте выиграем этот матч».

Простые слова, но мы после них выходили и побеждали. Я сам общаюсь с внуками, по случаю рассказываю им про войну, про то, что перенес Ленинград во время блокады. Эти жизненные беседы очень важны», – сказал 89-летний экс-вратарь СКА Станислав Литовко.

Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mushur
Спортс провокаторы. Зачем вообще это публиковать? Конечно 89-летний Литовко врятли что узнает. Но лишний гнев поднимать незачем. И так уже хватает.
P.S я просто не могу понять, это попытка сайта очистить имя Ротенберга или что? Если первое - это бесполезно.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
О, Ротенберговские журналисты нашли идеологически правильного ветерана!
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ух как подгорело-то у газовых, аж ветерана откопали, про которого до этого молчали ...Ветерану здоровья и подальше держаться этих типов, ничего хорошего от них идти не может... Теперь ждем , когда выступит легионер с российским паспортом и расскажет . как ему помогло воспоминание о блокаде....
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
для ветеранов-блокадников это было уместно и допустимо, они действительно прошли ужасы войны.
но не для РР.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ Ебздрогыч
О, Ротенберговские журналисты нашли идеологически правильного ветерана!
Теперь в поисках осчастливленных Ротенбергом детей...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikl_5555
интервью брали во время смены утки?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ mushur
Спортс провокаторы. Зачем вообще это публиковать? Конечно 89-летний Литовко врятли что узнает. Но лишний гнев поднимать незачем. И так уже хватает. P.S я просто не могу понять, это попытка сайта очистить имя Ротенберга или что? Если первое - это бесполезно.
Нет, это отработка денег, заплаченных за пиар этого типа...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Какая-то топорная и немного гнусная попытка придать пафоса глупости, которую сморозил Йозе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий