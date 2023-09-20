Александр Пашков: «На СКА сказалась серьезная перетряска состава. Тренерскому штабу нужно научиться работать с людьми, которые пришли в команду»

Теги СКА КХЛ Александр Пашков Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Александр Пашков высказался о выступлении СКА на старте сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«На команде СКА сказалась серьезная перетряска состава и замена большей части игроков из прошлогоднего состава. Мне он нравился, я рассчитывал на рост, прогресс ребят и видел перспективу у того состава. Но в клубе решили пойти по другому пути и существенно обновили коллектив.

Сейчас игрокам нужно поверить в себя, а тренерскому штабу научиться работать с новыми людьми, которые пришли в команду. Это не так просто обеим сторонам, потому результат СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ крайне неприятный», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков

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4 комментария

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Александр Колосов
Не надо ничего менять, все нормально у СКА , надо продолжать в том же духе👍
+10
0
+10
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Антон Некрасов
как вы достали оправдывать , то что оправдывать не нужно
+3
0
+3
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Melnikov1968
Да сколько уже можно про этот СКА? Достали.
+1
0
+1
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Костя Кот
Пашков! ты гений!!! тренерскому штабу всего то надо научится работать с теми, кто есть в команде. понял ромка?
0
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0
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