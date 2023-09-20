Александр Пашков: «На СКА сказалась серьезная перетряска состава. Тренерскому штабу нужно научиться работать с людьми, которые пришли в команду»
Александр Пашков высказался о выступлении СКА на старте сезона.
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«На команде СКА сказалась серьезная перетряска состава и замена большей части игроков из прошлогоднего состава. Мне он нравился, я рассчитывал на рост, прогресс ребят и видел перспективу у того состава. Но в клубе решили пойти по другому пути и существенно обновили коллектив.
Сейчас игрокам нужно поверить в себя, а тренерскому штабу научиться работать с новыми людьми, которые пришли в команду. Это не так просто обеим сторонам, потому результат СКА на старте регулярного чемпионата КХЛ крайне неприятный», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков
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