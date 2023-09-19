Дементьев о неудачах СКА: «Объективных причин хватает. Новички должны притереться, тренерам нужно заново их обучать. Здесь только терпение штаба»

Алексей Дементьев связывает неудачи СКА с массовыми перестановками в составе.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 4 очками после 7 игр.

«Неудовлетворительный результат СКА на старте чемпионата скорее тенденция, нежели закономерность. Хотя и объективных причин хватает. Тенденция заключается в том, что в последние чемпионаты КХЛ практически все команды играют сериями выигрышей и поражений. Чемпионат длинный, главное – не проигрывать в матчах навылет.

К объективным причинам, в первую очередь, я отнесу смену большого числа игроков в межсезонье. Сам подбор игроков сомнений не вызывает, они все талантливые и мастеровитые. Нужно время, чтобы они смогли притереться друг к другу как коллектив единомышленников вне льда.

На льду должны появиться новые связки и нащупано взаимопонимание среди партнеров, особенно это важно для большинства.

Далее немаловажный фактор, на который влияет большая смена игроков, это объяснение схем и требований тренерского штаба.

Бывшие игроки были обучены, а сейчас тренерам нужно заново обучать вновь пришедших игроков требованиям к игре. Здесь нужно только терпение тренерского штаба в объяснении требуемых установок и контроль их исполнения.

В общем, я с оптимизмом смотрю в будущее этой команды», – сказал агент и хоккейный эксперт.

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