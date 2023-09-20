Ротенберг после 4:1 с «Северсталью»: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел. Ребята выполнили установку, получилась целостная игра»

Роман Ротенберг высказался после победы над «Северсталью».

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв « » (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Первый гол СКА в матче забил .

«Хочу отметить фантастическую атмосферу в Ледовом. Огромная благодарность болельщикам, в каждой игре аншлаг.

Отрезками мы играем очень хорошо, но должны заставить себя играть всю игру стабильно. Сегодня получилась целостная игра. Но сегодня вы видели рождение новой команды, с этого момента начинаем работать по нарастающей. У нас тяжелый график, завтра мы вылетаем в Хабаровск в девять утра.

Было облегчение, когда забил? Мне как главному тренеру всегда нужно думать о следующей смене в любой ситуации. Могу честно сказать, мы все игры многие отрезки играем намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но бывает, что можем победить при плохой игре. В этом году мы должны быть на три головы сильнее, чтобы побеждать, так сложилась жизнь.

Нужно работать дальше, не обращать внимания на эмоции. Да, хоккей – игра эмоций. Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошел сегодня. И прорвал эту блокаду Али. Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжелых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повел команду за собой.

Ребята выполнили установку, нам оставалось только реализовать моменты, сегодня это удалось. Есть над чем работать, есть моменты, которые нас не устраивают. Все отработаем, все детали улучшим», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.