Ротенберг после 4:1 с «Северсталью»: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел. Ребята выполнили установку, получилась целостная игра»

Теги Северсталь СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Владимир Алистров Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Роман Ротенберг высказался после победы над «Северсталью».

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Первый гол СКА в матче забил Владимир Алистров.

«Хочу отметить фантастическую атмосферу в Ледовом. Огромная благодарность болельщикам, в каждой игре аншлаг.

Отрезками мы играем очень хорошо, но должны заставить себя играть всю игру стабильно. Сегодня получилась целостная игра. Но сегодня вы видели рождение новой команды, с этого момента начинаем работать по нарастающей. У нас тяжелый график, завтра мы вылетаем в Хабаровск в девять утра.

Было облегчение, когда Никишин забил? Мне как главному тренеру всегда нужно думать о следующей смене в любой ситуации. Могу честно сказать, мы все игры многие отрезки играем намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но бывает, что можем победить при плохой игре. В этом году мы должны быть на три головы сильнее, чтобы побеждать, так сложилась жизнь.

Нужно работать дальше, не обращать внимания на эмоции. Да, хоккей – игра эмоций. Мы видели сегодня и как Ледовый выдохнул, и как ребята завелись. Такой прорыв блокады Ленинграда произошел сегодня. И прорвал эту блокаду Али. Это дорогого стоит, важно, что ребята берут на себя ответственность в таких тяжелых ситуациях. А дальше другие подтянулись, он повел команду за собой.

Ребята выполнили установку, нам оставалось только реализовать моменты, сегодня это удалось. Есть над чем работать, есть моменты, которые нас не устраивают. Все отработаем, все детали улучшим», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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24 комментария

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Ебздрогыч
Мне кажется даже болельщикам СКА стыдно за него
+27
-1
+26
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Mbest77
Получается, он игроков Северстали назвал фашистами? 🤔
+19
0
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Vićtor Diaź
Причём тут блокада… Боже
Какой моральный урод просто
+19
0
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Михаил Никитов
Рукалицо
+12
0
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Holy Kobe
Совсем дурак такие сравнения делать?
+8
0
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Whiskeyman
Покажите мне хоть одного человека, которому не стыдно за это чучело! Жаль болельщиков СКА (да и просто всех любителей хоккея страны). Надеюсь они понимают кто там у них в рулевых...🤦‍♂️
+8
0
+8
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Михаил Опякин
Рома, Ларионов в 10 раз тебя больше обостряет, в 10 раз тебя больше забивает и на 6 процентах брака играет. Так что отдыхай.
+7
0
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Валерий Сергеевич
Какое право имеет этот чел, говорить о блокада Ленинграда? Кто дал ему это право? По-моему ротан берега попутал.
+7
0
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sed3009
Это отвратительно.
+6
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Все только начинается
Боюсь, с такими темпами через пару матчей дойдёт до геноцида армян
+6
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Костя Кот
🤡🤡🤡
+5
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Snow11
Черт возьми !!! Три тысячи чертей!!! О каком прорыве ты говоришь ??? Канализационной трубы??
+2
0
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Holy Kobe
Ответ Whiskeyman
Покажите мне хоть одного человека, которому не стыдно за это чучело! Жаль болельщиков СКА (да и просто всех любителей хоккея страны). Надеюсь они понимают кто там у них в рулевых...🤦‍♂️
Видимо Миллер
+2
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Александр Ковалев
Почему-то, когда я читаю очередное изречение йозе, мне всегда представляется, что у него такая макака с тарелками в голове, как у гомера симпсона
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Алексей Иванов
Умом тронулся осквернять такое?
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Ice Vorya
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется даже болельщикам СКА стыдно за него
Любому адекватному человеку должно быть стыдно за этого демона, вне зависимости от клубных предпочтений
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Михаил Никитов
Ответ Михаил Опякин
Рома, Ларионов в 10 раз тебя больше обостряет, в 10 раз тебя больше забивает и на 6 процентах брака играет. Так что отдыхай.
Прочел голосом уважаемого А.В БубнОва
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Uriah Heep
Перегнул. Сравнение крайне неудачное.
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Al561
Имхо, за этим человеком должны присматривать санитары)))
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Al K
Мудак какой-то. Такие вещи сравнивать...
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Lermont
Роме больше подошло бы сравнение с запором и слабительным.
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Ice Vorya
Все, йозе понесло. Видимо на радостях накатил уже. Тут только клинический диагноз
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Дмитрий Якушевич
Это же надо так обесценивать смерти сотен тысяч людей, сравнивая с игрушкой…
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Дмитрий9779
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется даже болельщикам СКА стыдно за него
Ни одного минуса у тебя,это о многом говорит.
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