Совет директоров НХЛ единогласно утвердил продажу «Оттавы» миллиардеру Эндлауэру за 950 млн долларов. Это рекордная сумма сделки в истории лиги

Теги Оттава бизнес НХЛ рекорды деньги Хоккей

Совет директоров НХЛ единогласно утвердил продажу «Оттавы».

58-летний миллиардер Майкл Эндлауэр официально стал новым владельцем команды.

Он приобрел контрольный пакет акций за 950 миллионов долларов. Это рекордная сумма сделки по продаже клуба НХЛ в истории. 

Предыдущие владелицы – Анна и Оливия Мелник (дочери Юджина Мелника, ушедшего из жизни в прошлом году) – сохранили за собой 10% акций клуба. 

Официальное представление Эндлауэра в новом качестве состоится в пятницу на специальной пресс-конференции. 

Отмечается, что бизнесмен намерен принимать активное участие в деятельности «Сенаторс». Он снял дом в Оттаве и планирует проводить в канадской столице много времени. 

Эндлауэр является основателем и главным исполнительным директором Andlauer Healthcare Group Inc – ведущей компании по управлению цепочками поставок, предлагающей сторонние логистические и специализированные транспортные решения для сектора здравоохранения.

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7 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Bratsk Bruins
Не уточнили какие доллары. Если США то возможно цены растут и любой клуб теперь так стоит. А иначе зачем переплачивать, ещё и 10% сестрицам оставлять.
Официальная валюта НХЛ всегда и везде доллар США.
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shickana
Ответ Bratsk Bruins
Не уточнили какие доллары. Если США то возможно цены растут и любой клуб теперь так стоит. А иначе зачем переплачивать, ещё и 10% сестрицам оставлять.
Есть же ссылка на первоисточник, где указан американский доллар.
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Артем Гладских
большие деньжище!!!
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KirGre
Думаю Кейна подпишут
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Юрий Костыгин
Эх, так надеялся на Снуп Дога((
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Безин Чук
Ответ KirGre
Думаю Кейна подпишут
Из Баварии?
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