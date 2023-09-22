Совет директоров НХЛ единогласно утвердил продажу «Оттавы» миллиардеру Эндлауэру за 950 млн долларов. Это рекордная сумма сделки в истории лиги
Совет директоров НХЛ единогласно утвердил продажу «Оттавы».
58-летний миллиардер Майкл Эндлауэр официально стал новым владельцем команды.
Он приобрел контрольный пакет акций за 950 миллионов долларов. Это рекордная сумма сделки по продаже клуба НХЛ в истории.
Предыдущие владелицы – Анна и Оливия Мелник (дочери Юджина Мелника, ушедшего из жизни в прошлом году) – сохранили за собой 10% акций клуба.
Официальное представление Эндлауэра в новом качестве состоится в пятницу на специальной пресс-конференции.
Отмечается, что бизнесмен намерен принимать активное участие в деятельности «Сенаторс». Он снял дом в Оттаве и планирует проводить в канадской столице много времени.
Эндлауэр является основателем и главным исполнительным директором Andlauer Healthcare Group Inc – ведущей компании по управлению цепочками поставок, предлагающей сторонние логистические и специализированные транспортные решения для сектора здравоохранения.
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