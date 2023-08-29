Исполком НХЛ одобрил продажу «Оттавы» миллиардеру Эндлауэру за 950 млн долларов. Сделку должен утвердить Совет директоров

Теги Оттава Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Хоккей

Исполком НХЛ одобрил продажу «Оттавы» Майклу Эндлауэру за 950 млн долларов.

58-летний миллиардер заручился поддержкой членов исполнительного комитета. 

В него входят комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, и ряд владельцев клубов – Марк Чипмэн («Виннипег»), Джефф Молсон («Монреаль»), Джереми Джейкобс («Бостон»), Крейг Липолд («Миннесота»), Тед Леонсис («Вашингтон»), Генри Самуэли («Анахайм»), Ларри Таненбаум («Торонто») и Джефф Уиник («Тампа-Бэй»).

Процесс продажи «Сенаторс» вскоре будет завершен официально. Сделку должен будет утвердить Совет директоров лиги как минимум двумя третями голосов. При этом ожидается, что поддержка Эндлауэра в качестве нового владельца будет единогласной.

Бизнесмен надеется в ближайшее время закрыть сделку по продаже Молсону своих 10% акций «Монреаля», чтобы не допустить конфликта интересов. Если этого не произойдет, пакет будет передан в доверительное управление. 

Эндлауэр является основателем и главным исполнительным директором Andlauer Healthcare Group Inc – ведущей компании по управлению цепочками поставок, предлагающей сторонние логистические и специализированные транспортные решения для сектора здравоохранения.

Миллиардер Эндлауэр приобрел «Оттаву» примерно за 950 млн долларов. Дочери Мелника сохранят 10 процентов акций

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2 комментария

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RBS
Всё основывается на связанных напрямую или опосредовано с здравоохранением, глубинная основа. Это не с плохой коннотацией, не с хорошей, просто факт. Лишь бы клубу на пользу пошло, может решится по тренеру и вратарю
+1
-1
0
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