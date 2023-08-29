Исполком НХЛ одобрил продажу «Оттавы» миллиардеру Эндлауэру за 950 млн долларов. Сделку должен утвердить Совет директоров

Исполком НХЛ одобрил продажу «Оттавы» Майклу Эндлауэру за 950 млн долларов.

58-летний миллиардер заручился поддержкой членов исполнительного комитета.

В него входят комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, и ряд владельцев клубов – Марк Чипмэн («Виннипег»), Джефф Молсон («Монреаль»), Джереми Джейкобс («Бостон»), Крейг Липолд («Миннесота»), Тед Леонсис («Вашингтон»), Генри Самуэли («Анахайм»), Ларри Таненбаум («Торонто») и Джефф Уиник («Тампа-Бэй»).

Процесс продажи «Сенаторс» вскоре будет завершен официально. Сделку должен будет утвердить Совет директоров лиги как минимум двумя третями голосов. При этом ожидается, что поддержка Эндлауэра в качестве нового владельца будет единогласной.

Бизнесмен надеется в ближайшее время закрыть сделку по продаже Молсону своих 10% акций «Монреаля», чтобы не допустить конфликта интересов. Если этого не произойдет, пакет будет передан в доверительное управление.

Эндлауэр является основателем и главным исполнительным директором Andlauer Healthcare Group Inc – ведущей компании по управлению цепочками поставок, предлагающей сторонние логистические и специализированные транспортные решения для сектора здравоохранения.

Миллиардер Эндлауэр приобрел «Оттаву» примерно за 950 млн долларов. Дочери Мелника сохранят 10 процентов акций