«Оттава» и Сэндерсон продлили контракт на 8 лет c кэпхитом 8,05 млн долларов. Защитник провел в НХЛ один сезон

Теги Оттава НХЛ деньги Джейк Сэндерсон Хоккей

«Оттава» и Джейк Сэндерсон продлили контракт на 8 лет и 64,4 млн долларов.

Средняя зарплата 21-летнего защитника составит 8,05 миллиона долларов. Его кэпхит на 50 тысяч больше, чем у другого защитника «Сенаторс» с многолетним контрактом – Тома Шабо. 

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2024/25. С 1 июля 2029 года будет действовать ограничение на обмен – игрок предоставит стоп-лист из 10 команд. 

Сэндерсон дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Он провел 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (4+28) очка при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 21:55. 

Игрок занял 6-е место в голосовании за приз лучшему новичку сезона, не получив ни одного первого места в голосовании журналистов. 

Брэди Ткачак о Сэндерсоне: «Самый недооцененный игрок в НХЛ. Не мог поверить, что он не претендовал на «Колдер Трофи»

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
А что никто не орёт, как в случае с Сергачевым?
Михей на свой контракт потом и кровью заработал после 5 лет в Тампе, а здесь после одного года.
В Оттаве с головой точно не дружат)
+44
-6
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Один хороший сезон и все, на жизнь заработал. Теперь, думается, статус недооцененного потерян. Нет, Сэндерсон был хорош, бесспорно, но рискованно...
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den_94
Мир сошёл с ума
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crosby174
50 тысяч сверху попросил, чтобы было принципиально больше, чем у Шабо. Типа самый высокооплачиваемый защитник.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rafael $.
Даже с учётом потенциала и перспективы роста кепки - контракт идиотский.
Эти же условия можно было и через сезон дать, и через два. Наученные горьким опытом люди дают мосты, но в Оттаве работают оригиналы)
Может он стоить этих денег в перспективе, безусловно может, но риски велики.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Crosby174
50 тысяч сверху попросил, чтобы было принципиально больше, чем у Шабо. Типа самый высокооплачиваемый защитник.
Это говорит о многом.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rusbash14
Сергачев получил подобный контракт после пяти сезонов и двух Кубков. А тут достаточно провести одну регулярку на более-менее приличном уровне, ну такое себе.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hottabich
бред какой-то
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vendigo
Хедман меньше зарабатывает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
joe thornton 19
Ответ Fjordy
Ну кстати неплохой ход, Сандерсон хорош, а потом мог бы запросить ещё больше.
Ну так у него был бы статус ОСА (и вроде без права на арбитраж). Т.е. все козыри были в руках у "Сенаторов" - а они сами себя запирают. Там даже Пинто не подписали к тому же
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hockeyrussia
Ответ Барин
А что никто не орёт, как в случае с Сергачевым? Михей на свой контракт потом и кровью заработал после 5 лет в Тампе, а здесь после одного года. В Оттаве с головой точно не дружат)
Очень похоже на то
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Clarke
Соседняя новость: «Баффало» и Далин близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 10,5 млн.

А у Расмуса глаз не задёргался?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Максаков
Нонсенс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Lisin
Где-то поперхнулся Бушар эдмонтовский, у которого и статистика лучше, и контракт в два раза меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TR31HK
Куда Тарасенко переходит... Что за команда, что за безумие, хорошо хоть на год всего... Оттаву надо переименовывать, с сенаторов в Оттаву Кринж
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas_M
Контракты "вчерашним" новичкам совсем в космос уходят. Пора НХЛ это как-то отрегулировать, неким потолком и сроком. Ну бред же, даже не из-за этого контракта, а тем, что он тянет другие контракты в космос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PatologoanatoM
Сколько же Чикран тогда получит? Через 2 сезона контракт кончается , а таких игроков обычно за год до конца контракта подписывают плюс у него запрет на обмен , тоже под 8ку попросит . Есть ли в лиге ещё команда где будет 3 дефа с зп по 8 Лямов в год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Orlov
провал, всякое бревно теперь хочет вагон денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Не многовато ли !?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Ответ hockeyrussia
Очень похоже на то
Дай мост, смотри. Если показал себя, пожалуйста контракт. А здесь через одно место. Впрочем, сенаторам никогда не симпатизировал, так что в добрый путь, ребята.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Ответ Барин
А что никто не орёт, как в случае с Сергачевым? Михей на свой контракт потом и кровью заработал после 5 лет в Тампе, а здесь после одного года. В Оттаве с головой точно не дружат)
Я спал просто, готов орать: Оттава долбанулась всем составом менеджмента)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Ответ Garikus89
Я спал просто, готов орать: Оттава долбанулась всем составом менеджмента)
Молодец, умница)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Ответ Барин
Молодец, умница)
Хотя от людей, которые подписывают на пятерку Корписало и разменивают котика на кубалика, я ничего другого и не ждал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MetalFox
Ответ Stas_M
Контракты "вчерашним" новичкам совсем в космос уходят. Пора НХЛ это как-то отрегулировать, неким потолком и сроком. Ну бред же, даже не из-за этого контракта, а тем, что он тянет другие контракты в космос.
Так все предельно отрегулировано уже, что там еще менять? Готовы давать такие контракты - дают. Про Штютцле с Хьюзом тоже все вопили, что переплата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий