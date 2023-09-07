«Оттава» и Сэндерсон продлили контракт на 8 лет c кэпхитом 8,05 млн долларов. Защитник провел в НХЛ один сезон

«Оттава» и Джейк Сэндерсон продлили контракт на 8 лет и 64,4 млн долларов.

Средняя зарплата 21-летнего защитника составит 8,05 миллиона долларов. Его кэпхит на 50 тысяч больше, чем у другого защитника «Сенаторс» с многолетним контрактом – Тома Шабо.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2024/25. С 1 июля 2029 года будет действовать ограничение на обмен – игрок предоставит стоп-лист из 10 команд.

Сэндерсон дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Он провел 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 32 (4+28) очка при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 21:55.

Игрок занял 6-е место в голосовании за приз лучшему новичку сезона, не получив ни одного первого места в голосовании журналистов.

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