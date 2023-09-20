Евгений Кузнецов: «Сейчас 12-летний ребенок – как раньше был 16-летний. Все эти компьютеры, гаджеты. Уже тиктокеры играют в хоккей!»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов детский хоккей соцсети Матч ТВ деньги медиахоккей Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о перспективах блогеров в медиахоккее.

– Когда вы проводите детские мастер-классы, получаете какую-то энергию? Зачем это вам нужно?

– Конечно, где-то себя вспоминаешь, как ты был молодым. Как тоже ходил, боялся спросить, мечтал попросить у кого-то клюшку.

Но дети быстро взрослеют. Сейчас 12-летний ребенок – как раньше был 16-летний. Все эти компьютеры, гаджеты. Уже тиктокеры играют в хоккей! О чем тут говорить?!

– Блогеры в футболе хорошо выстреливают с медиакомандами. Как думаете, возможно ли это в хоккее?

– Перспектива есть всегда, когда деньги будут вкидывать. Нужны финансы на старте, чтобы это запустить. А я думаю, желания-то много. И вот в деньги все упирается, – сказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

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2 комментария

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Костя Кот
тиктокер не играет в хоккей!
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Вот молодеж вообще пошла, а!
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