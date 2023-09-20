Евгений Кузнецов высказался о перспективах блогеров в медиахоккее.

– Когда вы проводите детские мастер-классы, получаете какую-то энергию? Зачем это вам нужно?

– Конечно, где-то себя вспоминаешь, как ты был молодым. Как тоже ходил, боялся спросить, мечтал попросить у кого-то клюшку.

Но дети быстро взрослеют. Сейчас 12-летний ребенок – как раньше был 16-летний. Все эти компьютеры, гаджеты. Уже тиктокеры играют в хоккей! О чем тут говорить?!

– Блогеры в футболе хорошо выстреливают с медиакомандами. Как думаете, возможно ли это в хоккее?

– Перспектива есть всегда, когда деньги будут вкидывать. Нужны финансы на старте, чтобы это запустить. А я думаю, желания-то много. И вот в деньги все упирается, – сказал форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов.