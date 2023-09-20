Евгений Кузнецов высказался об эволюции современного хоккея.

– Зацепила ваша фраза о том, что хоккей уже стал другим. Вот недавно в юниорской лиге Квебека отменили драки. Куда вообще развивается ваш вид спорта?

– Да я без понятия! Еще года два помучаюсь – да буду со стороны потом смотреть на эту кучу голов. Ну, запретили драки – значит, так руководство лиги решило.

Я знаю многих людей, кто против этого решения. Мнения разделились, и здесь тяжело обсуждать.

– А еще мы видим в очень много удалений. Вот в предсезонке вообще гнали за все.

– Да это всю жизнь так было. Судьям, видимо, летом не дают свистки. Они потом выходят и свистят как угорелые всю предсезонку и первые две недели чемпионата.

А потом им дадут люлей, и будет все нормально. Арбитр ведь не будет все лето со свистком ходить? Но тут соскучился. Насвистится, и потом все как обычно станет, – сказал форвард « ».