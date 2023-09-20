Кузнецов о том, куда идет хоккей: «Да я без понятия! Еще года два помучаюсь – и буду со стороны смотреть на эту кучу голов»
Евгений Кузнецов высказался об эволюции современного хоккея.
– Зацепила ваша фраза о том, что хоккей уже стал другим. Вот недавно в юниорской лиге Квебека отменили драки. Куда вообще развивается ваш вид спорта?
– Да я без понятия! Еще года два помучаюсь – да буду со стороны потом смотреть на эту кучу голов. Ну, запретили драки – значит, так руководство лиги решило.
Я знаю многих людей, кто против этого решения. Мнения разделились, и здесь тяжело обсуждать.
– А еще мы видим в КХЛ очень много удалений. Вот в предсезонке вообще гнали за все.
– Да это всю жизнь так было. Судьям, видимо, летом не дают свистки. Они потом выходят и свистят как угорелые всю предсезонку и первые две недели чемпионата.
А потом им дадут люлей, и будет все нормально. Арбитр ведь не будет все лето со свистком ходить? Но тут соскучился. Насвистится, и потом все как обычно станет, – сказал форвард «Вашингтона».
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