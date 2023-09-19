Яровой об НХЛ: «Мне много рассказывают, как тот же Овечкин уезжал в Америку. За океан хочется, это мечта. Но надо доказывать здесь»

Форвард «Витязя» Станислав Яровой сказал, что хочет попробовать себя в НХЛ.

20-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка в 8 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «минус 6».

Хоккеист был выбран «Каролиной» под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

– Тебя задрафтовала « ». Насколько это мотивирует? Кажется, несмотря на статистику, ты в таком же порядке, что и в прошлом сезоне.

– Ну, до порядка еще далеко (улыбается). Мне много историй рассказывают, как люди, тот же или , уезжали в Америку. Как минимум, через два года, пока контракт здесь.

Пока у меня нет мыслей, что каждая игра – это шаг к НХЛ. Понятно, что в Америку, за океан хочется, это мечта, но у меня обязательства перед клубом, надо доказывать здесь. Мне надо набраться опыта и показывать более стабильную игру, – сказал Яровой.