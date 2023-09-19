Яровой об НХЛ: «Мне много рассказывают, как тот же Овечкин уезжал в Америку. За океан хочется, это мечта. Но надо доказывать здесь»

Теги Витязь Каролина Александр Овечкин НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Станислав Яровой Хоккей

Форвард «Витязя» Станислав Яровой сказал, что хочет попробовать себя в НХЛ.

20-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка в 8 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «минус 6». 

Хоккеист был выбран «Каролиной» под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

– Тебя задрафтовала «Каролина». Насколько это мотивирует? Кажется, несмотря на статистику, ты в таком же порядке, что и в прошлом сезоне.

– Ну, до порядка еще далеко (улыбается). Мне много историй рассказывают, как люди, тот же Кузнецов или Овечкин, уезжали в Америку. Как минимум, через два года, пока контракт здесь.

Пока у меня нет мыслей, что каждая игра – это шаг к НХЛ. Понятно, что в Америку, за океан хочется, это мечта, но у меня обязательства перед клубом, надо доказывать здесь. Мне надо набраться опыта и показывать более стабильную игру, – сказал Яровой.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий