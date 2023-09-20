Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ ждет уведомления дисциплинарного совета. Они сказали, что скоро приедут»
Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ ждет приезда дисциплинарного совета по делу Федотова.
Вратарь провел за ЦСКА уже 4 матча в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.
«ИИХФ ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета.
Они сказали нам, что скоро приедут», – сказал президент Международной федерации хоккея.
Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷♂️
«Кто в стране рулит: мы или законы с той стороны?» Что окружало исторический матч КХЛ, где сыграл Федотов
ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся
Выпустить Федотова на лед рекомендовала Генпрокуратура. С каких пор она решает спортивные вопросы?
4 комментария