Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ ждет уведомления дисциплинарного совета. Они сказали, что скоро приедут»

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ ждет приезда дисциплинарного совета по делу Федотова.

Вратарь провел за ЦСКА уже 4 матча в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

« ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета.

Они сказали нам, что скоро приедут», – сказал президент Международной федерации хоккея.

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