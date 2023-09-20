Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ ждет уведомления дисциплинарного совета. Они сказали, что скоро приедут»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ ждет приезда дисциплинарного совета по делу Федотова.

Вратарь провел за ЦСКА уже 4 матча в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

«ИИХФ ожидает уведомления независимого дисциплинарного совета.

Они сказали нам, что скоро приедут», – сказал президент Международной федерации хоккея. 

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4 комментария

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PolarBear
Всё никак этот Пердиф успокоиться не может по поводу Федотова. Об него уже ноги вытерли и правильно сделали. Лучше бы думал о повышении рейтинга чемпионата мира, упал ниже плинтуса сам и его чемпионат . Скоро уже не только Германия с Латвией, а Корея с Зимбабве в медалях будет с таким отношением к чемпионату от других сборных
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Славься Сибирь
Дуримар
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