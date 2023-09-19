Генменеджер «Крефельда» Савельев о деле Федотова: «Оно показывает слабость и полную бесхребетность Тардифа. ИИХФ «нагнули» все, зачем она вообще?»

Генменеджер «Крефельда» считает, что ИИХФ показала бесхребетность в деле Федотова.

«Молчание ИИХФ сейчас подтверждает факт – у федерации, возможно, самый слабый и бесхребетный президент за все время.

Можно сколько угодно винить Фазеля в пророссийском лобби, но хоккей при нем развивался стабильно. Чемпионаты мира, как взрослые, так и молодежные, ОИ с игроками НХЛ, просмотры, спонсоры и тд.

Что же сейчас? За все время правления, только последний ЧМ можно назвать сносным по организации, и то, во многом благодаря стране моих друзей и, где я рос – Латвии. Великолепный перформанс от прибалтийской республики. Эмоциональность была просто на пределе, и это здорово.

Но вот есть вопрос, я его не изучал, поэтому прошу дополнить: как там дела с окупаемостью? Я уж не говорю о прибыли. Вышел ли хотя бы в ноль этот ЧМ? А как ни крути, ИИХФ должна зарабатывать деньги.

За время правления , которое, конечно, тоже выпало на не простое время, было много провалов. Идиотские правила на МЧМ, от которых мы (« ») сами пострадали и просто потеряли ребят на долгий срок, да еще и хоккея не увидели. Взрослые ЧМ, ужасные трансляции и хайлайты на ЮЧМ и т. д. Про Лигу чемпионов я вообще молчу.

Но именно ситуация с показывает слабость и полную бесхребетность руководителя. Конечно, он принимает решение не один, но он вполне может форсировать те или иные действия. Тем более, для всего остального мира, делая даже жесткие ходы против российского хоккея, никто, в нынешних реалиях, тебе и слова не скажет.

А получается, что вроде как и нужно не допускать Россию и Беларусь на ЧМ, но в то же время глобальные решения не принимаются. Тем, что РФ не играет на ЧМ, в первую очередь, теряет ИИХФ. Спонсоры, болельщики и т. д. В конце концов титульные и исторические противостояния. Но при этом на более жесткие меры, федерация не идет. Боится. Ведь можно вообще навсегда потерять одну из главных хоккейных стран.

И что мы реально имеем. Для российского хоккея выход из ИИХФ – это не катастрофа, если есть план. А план, видимо, все же есть. Ну или хотя бы создается по ходу. Без ИИХФ можно создавать удобный календарь и делать реально упор на создание сильного внутреннего чемпионата.

Ну а что касается ИИХФ, они объективно дали понять, что будут делать «косметические» ходы, но реально ничего не сделают. Ну а если даже и отстранят от международных соревнований надолго, и сегодня скажут, что по возвращению начнете с низов... ну, если взять слова Федорова про 7 лет... будет ли Тардиф в ИИХФ через 7 лет и будут ли эти санкции в силе?

И главное. Зачем вообще сейчас нужна ИИХФ? Она не нужна, она никак не регулирует происходящее, а просто собирает деньги за переходы игроков и все. Реально, все держится на честном слове федераций хоккея каждой из членов. Но сейчас каждый чемпионат может просто наплевать на правила и делать, что хочет, и ничего им за это не будет. Это объективно так.

Реально, ИИХФ «нагнули» все. И те, кто отказались играть против РФ, вызвав тем самым отстранение сборной от ЧМ и потерю спонсоров, и , которая объективно показала свою независимость и плевать хотела на все угрозы. От чего в итоге выиграл Тардиф и ИИХФ, не понятно.

Можно дискутировать о том, что есть уважение контрактов и т. д... но реально, зачем нужна беспомощная ИИХФ лигам, если они все могут договориться между собой и сделать свои правила?» – написал Сергей Савельев в телеграм-канале.