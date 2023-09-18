«Панарин ездит без навигатора, а в США это очень непросто, достойно уважения. У него мозги хорошо работают». Бердников о форварде «Рейнджерс»
Артемий Панарин ездит на машине в США без навигатора.
Об этом рассказал бывший нападающий клубов КХЛ Вадим Бердников, работающий детским тренером в США.
– Недавно у вас прошел тренировочный лагерь, на котором были Артемий Панарин и Евгений Кузнецов.
– Это был трехдневный кэмп для ребят перед сезоном. У многих началась школа, и не все смогли приехать. Позвали ребят, чтобы они с Женей и Артемием познакомились, смогли сфотографироваться.
Панарин здесь очень известен, потому что в Нью-Йорке много фанатов «Рейнджерс». Кузнецова тоже многие знают, он обладатель Кубка Стэнли. Во время кэмпа нам помогал и легенда челябинского хоккея Сергей Стариков, он живет в США.
– Кузнецов – большой шутник, с ним весело общаться?
– Он и на кэмпе постоянно шутил, очень весело все прошло. Кузя дарит всем позитив, старается все на шутку переводить.
Панарин тоже веселый парень, но вокруг него много поклонников и тех, кто хочет с ним поговорить. Хоккеисты от этого тоже устают, им нужно отдыхать, концентрироваться на своей работе и своей жизни.
– Панарин действительно пользуется кнопочным телефоном?
– Да, это правда.
– С ним потому тяжело общаться?
– Звонки-то проходят. Единственное, что без мессенджеров. Так что он без спама – без картинок и фотографий.
– Чтобы не отвлекаться на интернет?
– Да, чтобы голова работала. Он даже ездит без навигатора, и я могу сказать, что в Америке это очень непросто. Это достойно уважения. Действительно мозги хорошо работают.
– Пользуется бумажными картами?
– Да, пользуется подсказками. Когда не было навигаторов, раньше как-то ведь ездили, – сказал Бердников.
на хайвеях указатели чаще чем на МКАДе, а скорость потока 50 миль в час (в городах 30 миль).
люди едут как роботы, предсказуемы до неприличия.
очень сложно без навигатора, очень.😆