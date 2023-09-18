«Панарин ездит без навигатора, а в США это очень непросто, достойно уважения. У него мозги хорошо работают». Бердников о форварде «Рейнджерс»

Артемий Панарин ездит на машине в США без навигатора.

Об этом рассказал бывший нападающий клубов КХЛ Вадим Бердников, работающий детским тренером в США.

– Недавно у вас прошел тренировочный лагерь, на котором были и .

– Это был трехдневный кэмп для ребят перед сезоном. У многих началась школа, и не все смогли приехать. Позвали ребят, чтобы они с Женей и Артемием познакомились, смогли сфотографироваться.

Панарин здесь очень известен, потому что в Нью-Йорке много фанатов « ». Кузнецова тоже многие знают, он обладатель Кубка Стэнли. Во время кэмпа нам помогал и легенда челябинского хоккея Сергей Стариков, он живет в США.

– Кузнецов – большой шутник, с ним весело общаться?

– Он и на кэмпе постоянно шутил, очень весело все прошло. Кузя дарит всем позитив, старается все на шутку переводить.

Панарин тоже веселый парень, но вокруг него много поклонников и тех, кто хочет с ним поговорить. Хоккеисты от этого тоже устают, им нужно отдыхать, концентрироваться на своей работе и своей жизни.

– Панарин действительно пользуется кнопочным телефоном?

– Да, это правда.

– С ним потому тяжело общаться?

– Звонки-то проходят. Единственное, что без мессенджеров. Так что он без спама – без картинок и фотографий.

– Чтобы не отвлекаться на интернет?

– Да, чтобы голова работала. Он даже ездит без навигатора, и я могу сказать, что в Америке это очень непросто. Это достойно уважения. Действительно мозги хорошо работают.

– Пользуется бумажными картами?

– Да, пользуется подсказками. Когда не было навигаторов, раньше как-то ведь ездили, – сказал Бердников.