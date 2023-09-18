«Панарин ездит без навигатора, а в США это очень непросто, достойно уважения. У него мозги хорошо работают». Бердников о форварде «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Вашингтон Вадим Бердников НХЛ Евгений Кузнецов Сергей Стариков Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин ездит на машине в США без навигатора.

Об этом рассказал бывший нападающий клубов КХЛ Вадим Бердников, работающий детским тренером в США.

– Недавно у вас прошел тренировочный лагерь, на котором были Артемий Панарин и Евгений Кузнецов.

– Это был трехдневный кэмп для ребят перед сезоном. У многих началась школа, и не все смогли приехать. Позвали ребят, чтобы они с Женей и Артемием познакомились, смогли сфотографироваться.

Панарин здесь очень известен, потому что в Нью-Йорке много фанатов «Рейнджерс». Кузнецова тоже многие знают, он обладатель Кубка Стэнли. Во время кэмпа нам помогал и легенда челябинского хоккея Сергей Стариков, он живет в США.

– Кузнецов – большой шутник, с ним весело общаться?

– Он и на кэмпе постоянно шутил, очень весело все прошло. Кузя дарит всем позитив, старается все на шутку переводить.

Панарин тоже веселый парень, но вокруг него много поклонников и тех, кто хочет с ним поговорить. Хоккеисты от этого тоже устают, им нужно отдыхать, концентрироваться на своей работе и своей жизни.

– Панарин действительно пользуется кнопочным телефоном?

– Да, это правда.

– С ним потому тяжело общаться?

– Звонки-то проходят. Единственное, что без мессенджеров. Так что он без спама – без картинок и фотографий.

– Чтобы не отвлекаться на интернет?

– Да, чтобы голова работала. Он даже ездит без навигатора, и я могу сказать, что в Америке это очень непросто. Это достойно уважения. Действительно мозги хорошо работают.

– Пользуется бумажными картами?

– Да, пользуется подсказками. Когда не было навигаторов, раньше как-то ведь ездили, – сказал Бердников.

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5 комментариев

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Амфитрион
Смартфоны действительно страшные пожиратели времени, но вот ездить без навигатора особый мазохизм)
+3
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+3
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Костя Кот
в руках нокия, в голове навигатор
+2
0
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цэсемьэр
в США 90% улиц с номерами, а перекрёстки под прямым углом.
на хайвеях указатели чаще чем на МКАДе, а скорость потока 50 миль в час (в городах 30 миль).
люди едут как роботы, предсказуемы до неприличия.
очень сложно без навигатора, очень.😆
+1
-1
0
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Yony
Я вот проехал по пути Ильфа и Петрова. Правда, финишировал в Вегасе (начал, само собой, в Нью-Йорке). Скорость на трассах 90 -110 миль в час. В городках 30-50. Желтые автобусы (школьные) не обгонять. Но они на трассы и не выезжают. К бизонам ближе 100 метров не подъезжать. Без навигатора в Нн, Найагра Фоллз, Чикаго, Солт-Лэйк — да сдохнуть можно. Ничего непонятно. Но гранд каньон, Йеллоустоун, Рашмор, Ниагара, Гуверовская дамба — невероятно красиво и интересно. Ну как у нас на Камчатку или Байкал слетать
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