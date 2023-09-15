Юрий Новиков: «Панарин – чудо в планетарном масштабе. Обычный парень без сумасшедших физических данных стал суперзвездой. Это важно для развития хоккея»

Теги Рейнджерс Павел Дацюк Вячеслав Козлов НХЛ Игорь Ларионов Юрий Новиков Артемий Панарин Хоккей

Юрий Новиков считает Артемия Панарина чудом в планетарном масштабе.

«Наверняка, все ждут чуда от Панарина. Недавно пошли разговоры о том, что ему переплачивают. Я же считаю, что Панарин – это чудо в планетарном масштабе. Он не просто прыгнул выше головы, он прыгнул на три головы выше и показал другой хоккей.

Другие наши ребята показывают техничную игру. Это очень важно для развития нашего вида спорта. Так что, такие разговоры для меня – непонятное явление.

Это абсолютное открытие. Обычный парень без сумасшедших физических данных стал суперзвездой. Это очень важно для развития хоккея.

Предпочтение отдается габаритным силовым нападающим, и тут появляется худенький Панарин. Павел Дацюк, Игорь Ларионов и Слава Козлов были такими же, когда играли. Они говорили, что в хоккей может играть любой», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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6 комментариев

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Вадим Сидоров
Патрик Кейн: "Ну тогда я чудо в галактическом масштабе")
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Bashibuzuck
Очень простой и очень скромный парень стал настоящей звездой НХЛ, это ли не чудо?
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Mephi027
Что тогда про Кучерова нужно сказать?

Панарин 178см 77кг
Кучеров 180см 80кг
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Дмитрий Печерица
Ответ Вадим Сидоров
Посмотрел на данные Панарина .... он 183 см (как Кучеров) Когда он успел вырости то, ведь был 178/180 (в дебютном сезоне в Чикаго) когда ему было уже 24 года.
это на коньках
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Mephi027
Что тогда про Кучерова нужно сказать? Панарин 178см 77кг Кучеров 180см 80кг
Он просто Космос!
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