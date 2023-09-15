Юрий Новиков: «Панарин – чудо в планетарном масштабе. Обычный парень без сумасшедших физических данных стал суперзвездой. Это важно для развития хоккея»
Юрий Новиков считает Артемия Панарина чудом в планетарном масштабе.
«Наверняка, все ждут чуда от Панарина. Недавно пошли разговоры о том, что ему переплачивают. Я же считаю, что Панарин – это чудо в планетарном масштабе. Он не просто прыгнул выше головы, он прыгнул на три головы выше и показал другой хоккей.
Другие наши ребята показывают техничную игру. Это очень важно для развития нашего вида спорта. Так что, такие разговоры для меня – непонятное явление.
Это абсолютное открытие. Обычный парень без сумасшедших физических данных стал суперзвездой. Это очень важно для развития хоккея.
Предпочтение отдается габаритным силовым нападающим, и тут появляется худенький Панарин. Павел Дацюк, Игорь Ларионов и Слава Козлов были такими же, когда играли. Они говорили, что в хоккей может играть любой», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Панарин 178см 77кг
Кучеров 180см 80кг