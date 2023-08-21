Панарин выложил фото с телефоном-раскладушкой. Год назад он говорил об отказе от соцсетей из-за ОКР

Теги Рейнджерс НХЛ интернет Артемий Панарин соцсети Здоровье Хоккей

Артемий Панарин опубликовал фотографию с телефоном-раскладушкой.

Нападающий «Рейнджерс» выложил свою фотографию с телефоном в сторис инстаграма.

В 2021 году, после 30-летия, Панарин сообщил: «Дедом стал, перешел на кнопочный телефон». Он объяснил это решение так: «Я устал от информации. Взял Nokia без интернета, сейчас у меня отходняк. Кайф, ничего не тревожит».

В 2022-м Артемий говорил об отказе от соцсетей так: «Видишь мир чище. Без пелены, без навязанного блогерами мнения. В этой каше можно завязнуть». Позже российский хоккеист признался, что у него обсессивно-компульсивное расстройство: «Раньше сидел часами в соцсетях. С утра в туалете поднялся – локти на коленках отпечатались».

Фото: instagram.com/stories/artemiypanarin/

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8 комментариев

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Oleg Olegov
В инстаграм заходил с канкулятора, вероятно.
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Einfach Safari
дома до сих пор где-то Моторола рейзор валяется рабочая))
+1
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Габорик
Купил бы пейджер что ли :)

Как говорится, пепси, пейджер, MTV, подключайся к самым самым :)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Oleg Olegov
В инстаграм заходил с канкулятора, вероятно.
Должно было пройти 10 лет, чтобы слово "Раскладушка" снова стало означать кровать, а не телефон...
Зато "лопата" теперь телефон!
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verdi
Растет пацан, скоро на слайдер перейдет
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Mohnatiy
Ответ Einfach Safari
дома до сих пор где-то Моторола рейзор валяется рабочая))
Вещь 👍🏻
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Леван Мкртчян
Ответ Oleg Olegov
В инстаграм заходил с канкулятора, вероятно.
Раскладшка для фото в инстаграм, загружаенного со смартфона
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