Панарин выложил фото с телефоном-раскладушкой. Год назад он говорил об отказе от соцсетей из-за ОКР

Артемий Панарин опубликовал фотографию с телефоном-раскладушкой.

Нападающий « » выложил свою фотографию с телефоном в сторис инстаграма.

В 2021 году, после 30-летия, сообщил: «Дедом стал, перешел на кнопочный телефон». Он объяснил это решение так: «Я устал от информации. Взял Nokia без интернета, сейчас у меня отходняк. Кайф, ничего не тревожит».

В 2022-м Артемий говорил об отказе от соцсетей так: «Видишь мир чище. Без пелены, без навязанного блогерами мнения. В этой каше можно завязнуть». Позже российский хоккеист признался, что у него обсессивно-компульсивное расстройство: «Раньше сидел часами в соцсетях. С утра в туалете поднялся – локти на коленках отпечатались».

Фото: instagram.com/stories/artemiypanarin/