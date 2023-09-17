Мирасти о драке на свадьбе в Магнитогорске: «Мы вырубили 5-6 парней. Полиция на меня надела наручники. Прибежал Панарин: «Тафгай, деньги». Я отдал 400-500 долларов – отпустили»

Бывший тафгай «Витязя» Джон Мирасти рассказал о драке на свадьбе в Магнитогорске.

В 2011 году тафгаи Джереми Яблонски, Джон Мирасти и Кип Бреннан, игравшие тогда в «Витязе», подрались с участниками свадьбы возле магнитогорского ночного клуба.

«Хотите верьте, хотите нет, но в этой ситуации я был невиновен. Это было во время предсезонки, мы были в Магнитогорске, где выступал Федоров. Я говорю об этом, потому что помню, как босс хотел заплатить мне, чтобы я избил Сергея Федорова. Я сказал: «Ни за что» Когда я рос, он был одним из моих любимых игроков. Номер 91 в «Детройт Ред Уингс». Поэтому я сказал: «Нет, я не сделаю этого».

В любом случае мы были там, и я тогда подрался с Евгением Артюхиным. Помню, после драки Назаров был в восторге, потому что я поколотил соперника. И он такой: «Канадские ребята, знаете, мы усердно работали около месяца. Теперь идите и немного повеселитесь. Сходите в бар или куда-то еще».

Это был воскресный вечер. Мы пошли поужинать, выпили водки. Бутылка стоила около 10 долларов, так что можно было жить как рок-звезда. Потом мы пошли играть в боулинг. Мы тогда практически не видели женщин, мы все время были на сборах. Помню, я сказал: «Пойдем в этот клуб, он открывается в полночь». Мы отправились туда примерно в 11:30 вечера.

Конечно, мы с Яблонски выделялись. Обычно у меня был большой ирокез, я был крупным парнем с синяком под глазом. Огромная толпа, ожидающая возле клуба, сразу поняла, кто мы. Девушки подходили, чтобы сфотографироваться с нами, они просто были фанатками. Но они пришли туда на свадебную вечеринку. Женщина в свадебном платье пыталась нас сфотографировать, а парню это не понравилось. Большая толпа, начали толкаться. Началась драка.

В итоге мы вырубили пять или шесть парней. Эти ребята убежали, потому что ехала полиция. Я побежал, но услышал полицейского и остановился, чтобы меня не подстрелили. На меня надели наручники, а я не знал ни одного русского слова. Я провел в России только три недели. А они не знали английский.

К счастью, прибежал Панарин. Ему было 18 лет, он не очень хорошо говорил на английском. Он подошел к полицейским: «Мирасти. Тафгай». Смотрит на меня и такой: «Деньги, деньги».

У меня было, кажется, 400 или 500 долларов. Я отдал их полицейским, и меня отпустили», – сказал бывший тафгай «Витязя» Джон Мирасти.

Назаров о самом колоритном случае в «Витязе»: «Драка на свадьбе в Магнитогорске, наши хоккеисты отбивались. Нас оштрафовали жестко – 200-300 тысяч долларов»